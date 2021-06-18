Sedat Peker'den Veyis Ateş'e:

18 Haziran 2021 Cuma, 20:27

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro aldığı iddialarını Halk TV'de yanıtladığı sırada; Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Peker, ''Bu ülke birçok yüzsüz ve yalancı gördü, ancak veyis ateş gibi bir yüzsüz ve yalancı görmedi. Sayın İsmail Saymaz konuşmayı dinledim diyor, böyle bir konuşma yok diyor'' ifadelerini kullandı.

Peker, paylaşımında, ''İçişleri Bakanı kendisine koruma polisi ve tahsisli araç vermiş mi? Eğer verdiyse bunu hangi sebeple verdi?'' sorusunu sordu.

Suç örgütü lideri, ''Anonsçu Veyis, Süslü Sülü'yü yüce divandan kurtarmak için, 80 milyonun önünde rezil olmayı bile göze alıyor. Bu nasıl bir rezillik. süslü sülü, seni kimse kurtaramaz'' diye yazdı.

Peker'in İsmail Saymaz'ı etiketleyerek kullandığı ifadeler şu şekilde: