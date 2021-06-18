Sedat Peker'den Veyis Ateş'e:
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Halk Tv'de Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt veren Veyis Ateş'e sosyal medya üzerinden seslendi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro aldığı iddialarını Halk TV'de yanıtladığı sırada; Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.
Peker, ''Bu ülke birçok yüzsüz ve yalancı gördü, ancak veyis ateş gibi bir yüzsüz ve yalancı görmedi. Sayın İsmail Saymaz konuşmayı dinledim diyor, böyle bir konuşma yok diyor'' ifadelerini kullandı.
Peker, paylaşımında, ''İçişleri Bakanı kendisine koruma polisi ve tahsisli araç vermiş mi? Eğer verdiyse bunu hangi sebeple verdi?'' sorusunu sordu.
Suç örgütü lideri, ''Anonsçu Veyis, Süslü Sülü'yü yüce divandan kurtarmak için, 80 milyonun önünde rezil olmayı bile göze alıyor. Bu nasıl bir rezillik. süslü sülü, seni kimse kurtaramaz'' diye yazdı.
Peker'in İsmail Saymaz'ı etiketleyerek kullandığı ifadeler şu şekilde:
- Bu ülke birçok yüzsüz ve yalancı gördü, ancak Veyis Ateş gibi bir yüzsüz ve yalancı görmedi. Sayın İsmail Saymaz konuşmayı dinledim diyor, böyle bir konuşma yok diyor.
- İçişleri Bakanı kendisine koruma polisi ve tahsisli araç vermiş mi? Eğer verdiyse bunu hangi sebeple verdi?
- Anonsçu Veyis, Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için, 80 milyonun önünde rezil olmayı bile göze alıyor. Bu nasıl bir rezillik. süslü sülü, seni kimse kurtaramaz.
- Anonsçu Veyis'in açıklama yapmamasının sebebi Süslü Sülümanla bu işten nasıl çıkarız diye plan yapmak için zaman kazanmak içindi. Ama Süslü Sülümanı kurtaramayacak. Çünkü ayın 4’ünde, Sezgin Baran Korkmaz’la görüştü.
- Sayın İsmail Saymaz, Türkiye’de hangi savcı İçişleri Bakanı süleyman soyluyla ilgili adil bir karar verebilir? Adamı görevden bile alamıyorlar. Süleyman Soylu'nun gücü Ak Parti'nin gücünden daha fazladır.
- Süslü Süleyman İçişleri Bakanlığı'nda Sezgin Baran Korkmaz’la ayın 4’ünde görüşmedi mi? Sonra ertesi günü Sezgin Baran yurtdışına çıkmadı mı? Ben senin sıkıntılarını çözeceğim, o sürede sen yurtdışına çık demedi mi?
- Anonsçu Veysi, sen İçişleri Bakanı’nın anonsçusu değil miydin? O gün programı Süslü Sülü'yü aklamak için düzenlemedin mi? Sayın İsmail Saymaz soru soracakken sen engellemedin mi?
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı, 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- Ünlü dizi senaristi yaşamına son verdi
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- Terim evine iki dev heykel yaptırdı
- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama
- Çift doz 'BioNTech' şartı getirdiler
- Ekonomiyi eleştiren Erdoğan’ın köylüsü gözaltına alındı
- Ziraat Bankası'ndan Demirören açıklaması