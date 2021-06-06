Peker'den Sezgin Baran Korkmaz iddiası: Soylu görüştü, 'yurtdışına çık, yukarının haberi var' dedi

06 Haziran 2021 Pazar, 09:01

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube kanalıyla yayınladığı 9. videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili ağır iddialarda bulunmaya devam etti.

Soylu'nun sigorta şirketine değinen Peker, ''Şirketin yüzde 5 bin 700 büyümüş. 57 kat büyümüş. Erdal baba araba getirdiğinde 20 sene önce, sigortalattığında Erdal baba diyordun. Şimdi Erdal baba lazım değil ki... Bütün holdingler sende. Yahu seni bugün Allah'a yemin olsun iğnenin deliğinden geçireceğim. Bugün senin son günün. Yüce Divan'a gideceksin, yargılanacaksın. Seni bitireceğim. Madem ben suç örgütü lideriyim, yurt dışına çıkmadan önce odanda misafir ettiğin, dur oraya geleceğiz, Süleyman bekle beni.. Ben yurtdışına gitmeden önce odanda misafir ettiğini anlatacağım'' dedi.

Soylu için yönelik yurtdışında bulunan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz üzerinden de iddialarda bulunan Peker, "5 Aralık Resul Holoğlu, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı telefon açıyor Korkmaz'a. Bu adamı arıyor, İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. Saat 10.30, 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak' diyor. Yukarısı da Tayyip abi. Amerika'dan da büyük para gelmiş diye herkes biliyor ya.. Bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık'ta yurtdışına gidiyor. İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor. Bu 45 milyonu kabul etti ya Sezgin Baran, ne yapsın devlet var karşısında. Oteli de istediler. Böyle bir namussuzluk olur mu? Siz muhaliflere baskıyı kuracaksınız, 5 Aralık'ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na geldi mi kamera kayıtlarını çıkarın. 6 Aralık'ta yurtdışına çıkmış mı?" diye sordu.

"LİSTE BENDE"

Sezgin Baran Korkmaz'ın durum üzerine "her şey elden gidecek" diye düşünüp yurda dönmediğini söyleyen Peker, "28 Aralık'ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık da 45 milyon doların ödenme günü, haciz olacak o gün. Karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi.. Ben olayı toparlayayım diye arayan da bu Veysi. Aranan adamın oteline gidip kalıyorsun, onbinlerce, yüzbinlerce euro hesap hiçbiriniz ödemiyorsunuz sonra adamı gasp ediyorsunuz. Mehmet Ağar'dan öğrenmiş bu taktiği. Siz bu adamın arkadaşı değil misiniz? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı izin vermiyor, Cumhurbaşkanına gidiyor, haberiniz varmış. Haberim yok diyor. Hangi savcı hangi hakim kaldı hepsinin listesi bende" ifadelerini kullandı.