Pelosi’nin kürsüsüyle görüntülenen Trump yanlısı, kefaletle serbest bırakıldı

12 Ocak 2021 Salı, 17:31

ABD Kongre baskını sırasında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisindeki kürsüsünü taşırken görüntülenen Floridalı Trump destekçisi, 25 bin dolarla kefaletle serbest kaldı.

AP’nin haberine göre, Parrish topluluğuna yakın olan Adam Johnson için düzenlenen kısa duruşmada Federal Sulh hâkimi zanlının, serbest bırakılmasına karar verdi. Tampa Bay Times'a göre, ABD Başsavcı Yardımcısı Patrick Scruggs duruşmada "Bu ciddi bir dava" ifadesini kullanarak, geçen hafta Kongre baskınına karışan herkesin sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.

Johnson, hükümet malında mülk hırsızlığı, Kongre’ye izin girme, burada huzuru bozacak şekilde şiddet olaylarına dahil olma ve resmi otoritelerin izni olmaksızın sınırlandırılmış bir binaya girdiği gerekçesiyle cuma günü tutuklanmıştı.







