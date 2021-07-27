Pentagon'da intihar paniği: "Rakamlardaki artış endişe verici..."

27 Temmuz 2021 Salı, 18:17

Alaska'daki Eielson Hava Üssünü ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Yalnızca burada değil, emniyet teşkilatındaki intihar oranlarından da derin endişe duyuyorum" dedi.

Austin konuşmasının devamında, “İntihar nedeniyle yaşanan kayıplar çok fazla. Bu sorun üzerinde çok çalışıyor olsak da, yapacak daha çok işimiz var” ifadelerine yer verdi.

2020'de, ABD ordusuna mensup 385 asker intihar ederek yaşamına son verdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre 2018'de 326 benzer vaka bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Eielson Hava Üssünde (Alaska)



AGRESİF TALEP ARTIŞI

İsminin açıklanmaması kaydıyla USA Today'e konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisine göre, ABD ordusunda yaşamın öngörülemezliği ve denizaşırı görevlere ilişkin yükselen talep, askeri güçte yıpranmaya sebep oluyor.

Pentagon yetkilisine göre, Çin'in etkisinin artması nedeniyle komutanlar Pentagon'dan, kuvvet artışı yönünde agresif taleplerde bulunuyor.

İntiharı seçen ABD askerlerinin %90'ından fazlası, özellikle piyade gibi muharebe birimlerine hizmet eden erkeklerken oluşurken, yaşları çoğunlukla 18 ila 26 arasında değişiyor.