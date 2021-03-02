Perihan Pulat'tan acı haber
Ankara'da verdiği mücadelelerle “Perihan Abla” olarak tanınan "Yüksel Caddesi Direnişçisi" ve eski Sayıştay Hakimi Perihan Pulat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ankara'da verdiği mücadelelerle “Perihan Abla” olarak tanınan "Yüksel Caddesi Direnişçisi" ve eski Sayıştay Hakimi Perihan Pulat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Oda Tv'nin haberine göre; İki yıl önce polisin saldırısında yaralanan ve o günden beri eski sağlığına kavuşamayan Pulat, solunum yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Pulat'ın vefatını sosyal medya hesabından duyuran Yüksel direnişçilerinden Veli Saçılık, "PerihanPulat bu alçak saldırı sonrası bir daha hiç iyileşmedi ve bugün hayatını kaybetti. Sayıştay Hakimliğinden emekliydi ama insanlıktan hiç emekli olmadı. Bu dünyadan Perihan Pulat geçti" ifadelerini kullandı.
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