Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı: "Sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı"
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz. Demokrasi ittifakını genişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız" dedi.
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak kurulabilir" sözlerinin ardından bir çarpıcı açıklamada Pervin Buldan'dan geldi. Buldan, "Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, HDP'nin güçlü demokrasi, gerçek adalet ve özgür yaşamın kurucu gücü olduğunu söyledi.
Birgün'ün aktardığına göre; HDP'ye açılan kapatma davasının "halk iradesine karşı" olduğunu belirten Buldan, şunları kaydetti:
"İnancımızı ve umudumuzu yitirmedikçe bizi alt edecek hiçbir güç yoktur. Başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halklarını bir 100 yıl daha karanlığa mahkum etmeyeceğiz, buna asla izin vermeyeceğiz. Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz. Demokrasi ittifakını genişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız."
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