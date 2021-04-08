Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı: "Sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı"

08 Nisan 2021 Perşembe, 12:38

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak kurulabilir" sözlerinin ardından bir çarpıcı açıklamada Pervin Buldan'dan geldi. Buldan, "Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, HDP'nin güçlü demokrasi, gerçek adalet ve özgür yaşamın kurucu gücü olduğunu söyledi.

Birgün'ün aktardığına göre; HDP'ye açılan kapatma davasının "halk iradesine karşı" olduğunu belirten Buldan, şunları kaydetti: