Pervin Buldan'dan AKP'ye: ‘Katar-Satar ittifakı’
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2021 yılı bütçesini “Bu bütçe geçim derdinde olan milyonları değil seçim derdinde olan AKP’nin iktidar çıkarını koruyan bir bütçesidir” sözleriyle eleştirdi. Buldan, 18 yılda halkı yoksulluğa sürüklediğini söylediği AKP iktidarının ‘Katar-satar ittifakı’ içinde olduğunu öne sürerek, “18 yıllık iktidar, karneniz açtığınız değil sattığınız fabrikalarla doludur” dedi.
Buldan, 2021 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “2017 referandumuyla birlikte halkın bütçe hakkı Saray’a devredildi. Burada halkın vergileriyle toplanan ama halka ait olmayan AKP iktidarının bütçesini görüşüyoruz. Bu bütçe geçim derdinde olan milyonları değil seçim derdinde olan AKP’nin iktidar çıkarını koruyan bir bütçesidir” dedi.
’18 YILLIK KARNENİZ AÇTIĞINIZ DEĞİL SATTIĞINIZ FABRİKALARLA DOLU’
Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik istikrar olmayacağını söyleyen Buldan, “Demokrasi çöktüğü için bugün ekonomi de çökmüştür. 18 yıllık iktidar karneniz açtığınız değil sattığınız fabrikalarla doludur. Şöyle Kızılay’a inin bir bakın gözlerinde umut olan tek insana rastlayamazsınız. İnsanların hayallerini elinden aldığınız. Milyonlarca insanı açlık sınırının altında bir asgari ücrete mahkum ettiniz” diye konuştu.
AKP teşkilatlarının ‘İŞKUR’a’ döndüğünü belirten Buldan, kamuya personel alımında liyakatin olmadığını ifade etti. Buldan, “Yandaşlarınız daha da zenginleşirken, halk daha da fakirleşti. Halkın kaynaklarını kışlık ve yazlık saraylarınızda heba ettiğiniz. 4 bine yakın asgari ücretlinin bir aylık alın terini bir günde sarayınızda harcıyorsunuz” dedi.
'KATAR- SATAR İTTİFAKI'
AKP’nin “Katar- satar ittifakı” içinde olduğunu kaydeden Buldan, ekonomik büyüme rakamlarının da gerçek dışı olduğunu belirterek, işçi ve emekçiye “Yok” denilen kaynağın ‘yandaş firmalara’ aktarıldığını ekledi.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yoksullaşmanın nedeni olduğunun altını çizen Buldan, sistemi “Müsrif bir sistem” diye nitelendirerek, AKP’nin koronavirüsü dahi fırsat olarak kullandığını ve halktan IBAN istediğini söyledi.
Buldan kamu kaynaklarının toplumsal cinsiyete uyumlu dağıtılması ve yeniden planlanması için mücadele edeceklerini belirterek, “Kadınları şiddetten koruyacak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltacak tüm demokratik zeminlerde mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.
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