Pişi yapmak için aldığı hamurdan çıktı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşanan bir olay, yurttaşın en temel besin kaynağı olan ekmeğin üretildiği fırınlardaki hijyen ve dikkatsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Pişi yapmak için fırından alınan bir hamurun içinden kıl yumağı çıktı.

İHA
22 Aralık 2020 Salı, 22:53
Pişi yapmak için aldığı hamurdan çıktı
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Bozüyük ilçesinde öğle yemeği için canı pişi isteyen yurttaş, hamur almak için kendisine en yakın fırının yolunu tuttu. Buradan bir miktar hamur alarak eve gelen yurttaş, pişi için hamuru parçalara ayırırken hamurun içinden çıkan kıl yumağı karşısında şaşkına döndü.

Aldığı hamuru kıl yumağı ile birlikte fırına götüren yurttaş, yetkililerden şikayetçi oldu. 

''BÖYLE BİR SORUMSUZLUK OLMAZ''

İsmini açıklamak istemeyen mağdur yurttaş, ”En temel besin kaynağımız olan ekmeğin üretildiği yerlerde yaşadığımız bu olaylar bizleri derinden üzüyor. Eğer ben bu hamuru almasaydım hayvan kılına da benzeyen bu kıl yumağı başka bir vatandaşımızın ekmeğinin içinde çıkacaktı. Böyle bir sorumsuzluk olmaz. Hijyenin en üst düzeyde olması gereken fırınlarda çalışanların temizlik konusunda eğitilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu hususta yetkili birimlerce denetimlerin arttırılması yaptırım ve cezaların caydırıcı hale getirilerek insan sağlığı ile oynanmasına müsaade edilmemesini istiyorum” dedi. 


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