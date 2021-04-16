16 Nisan 2021 Cuma, 23:26

Devlet Sanatçısı Ayşegül Sarıca’ya “2018 Onur Ödülü Altın Madalyası” nı takdim eden Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın Serhan Yediğ editörlüğünde hazırlanan “Piyano Çalmak Güzelliklerde Yaşamaktır” biyografi kitabı Şubat 2021’de basıldı.





Kitapta sanatçının arşivinden ilk kez yayınlanan Schubert’in “Gezgin Fantazisi” yorumu da yer alıyor.

Yediğ, siyasi sanatsal tarihi arka plan ve tanıklıklarla zenginleştirdiği kitabı önsözünde şu sözlerle betimliyor, “Müzikle yoğrulmuş uzun bir hayatın duruluğuna, bilgeliğine tanık olacağız”’.





Ayşegül Sarıca’ya Onur Ödülü Altın Madalyası, Vakıf Başkanı Ali Başman tarafından, “solist ve oda müziği yorumcusu olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalar, aldığı ödüllerle ülkemizin tanıtımına katkısı, örnek kişiliği ve yetiştirdiği öğrencilerle-uluslararası alanda klasik müziğin gelişimine sağladığı yararlar” dolayısıyla sunmuştu.

Törende, "Sanat dünyasına verilen bu değerin canı gönülden devamı dilerim" diyerek kendisini ayakta alkışlayan salonu selamlayan Sarıca, şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Agora Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğinde Mozart'ın Do Majör Piyano Konçertosu’nu seslendirmişti.



