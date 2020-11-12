Piyasalarda gün ortası: İşte son rakamlar
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,52 değer kazanarak 1.298,60 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,38 puan değer kazandı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,7840 liradan, Avro 9,1960 liradan işlem görüyor.
Dün 1.279,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 5,31 puan ve yüzde 0,41 artarak 1.284,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.278,05, en yüksek 1.303,31 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,13, sanayi endeksi yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 1,07 ve teknoloji endeksi yüzde 2,49 kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükseldi, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Şişecam oldu.
ALTININ ONSU 1.870,66 DOLAR SEVİYESİNDE
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1813, sterlin/dolar paritesi 1,3194 ve dolar/yen paritesi 105,3 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7840 liradan, Avro 9,1960 liradan satılıyor.
Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.870,66 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 44 dolardan işlem görüyor.
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