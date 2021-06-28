Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (28 Haziran 2021)

28 Haziran 2021 Pazartesi, 09:10

Geçen hafta boyunca 8.80-8.60 seviyeleri arasında dalgalanan dolar/TL ay başında tırmandığı tarihi zirve 8.88'den yönünü sınırlı derecede aşağı çevirmiş olsa da zirveden uzaklaşmış değil.

Piyasalarda ABD'de para politikasının ne zaman ve ne hızda sıkılaşacağı hakkında fikir veren enflasyon ve istihdam verileri en yakından izlenen gündem olmayı sürdürüyor. Dolara yön veren veriler TL başta olmak üzere tüm gelişmekte olan ülke para birimlerinin de seyrini belirliyor.

Küresel piyasalara bakıldığında, dolar Cuma günü gördüğü ABD'de yayımlanan ve Fed'in en yakından izlediği enflasyon göstergesi olan PCE verisinin ardından kaydettiği kayıpları telafi etti.

Cuma günü yayımlanan PCE beklentilerin hafif altında bir değer alsa da yatırımcılara hakim olan ABD'de enflasyon yükseleceği endişeleri doların gücünü korumasını sağladı.

Dolar endeksi PCE verisinin ardından gördüğü dip seviye olan 91.254'ten toparlanırken bugün 91.793 ile Cuma'ya göre yatay seyretti.

Dolar/TL saat 08.47'de 8.7280 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 10.4103 sepet bazında TL 9.5652/9.5711 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise bu sabah aynı saatte 379/382 seviyesindeydi.

Bu hafta yurtiçinde yayımlanacak veriler arasında yarın Haziran ayı ekonomik güven endeksi, Çarşamba günü Mayıs ayı dış ticaret verisi bulunuyor. Perşembe günü imalat sanayinin öncü göstergelerinden Haziran ayı Türkiye imalat sanayi PMI ve aynı gün İTO İstanbul enflasyon verisi yayımlanacak. Ayrıca Cuma günü de Haziran ayı önü dış ticaret verileri yayımlanabilir.

Yurtdışında ise Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi bekleniyor. İstihdam verisi, ücret artışları kaynaklı enflasyon hakkında ipucu verdiğinden ABD'de enflasyon ve dolayısıyla faizlerin seyrini tayin için yakından izleniyor. Ayrıca Perşembe günü yayımlanacak ABD ISM imalat sektörü verisi de izlenecek.

Ayrıca bu hafta iki buçuk yıldan uzun sürenin zirvesini gören petrol fiyatlarının seyri açısından Suudi Arabistan ve Rusya önderliğindeki petrol ihracatçısı ülkelerin (OPEC+) üretim politikası toplantısı izlenecek. Toplantıda petrol üretiminin bir miktar daha artırılması kararının alınacağı tahmin ediliyor.