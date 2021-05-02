PKK/YPG'nin ABD'li lobi şirketi ile yaptığı anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıktı

02 Mayıs 2021 Pazar, 13:12

ABD'deki yabancı kaynaklı "etki operasyonlarını" izleyen Foreign Lobby Report'ta (FLT) yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nin Suriye kolu YPG, Cumhuriyetçi lobici James Dornan'ın sahibi olduğu Jim Dornan Strategies ile anlaştı. Lobi şirketi ile anlaşmayı YPG adına Nuri Mahmud imzaladı.

Cumhuriyetçi bir kampanya operatörü ve eski bir kongre çalışanı olan Dornan, FLT'nin, konuya ilişkin sorularını yanıtlamayı reddetti.

ABD'li şirketin terör örgütüne sunacağı stratejik danışmanlık hizmeti ile örgütün ABD nezdindeki meşruiyetinin artırılmasını hedefliyor.

LOBİ FAALİYETLERİ TAM GAZ

FLT'de yer alan Julian Pecquet imzalı habere göre Cumhuriyetçi Dornan, lobi faaliyetlerini, YPG'nin kadın örgütü YPJ'nin başında bulunan Nevruz Ahmed ile koordine edecek.

Dornan, ABD'deki yabancı lobi faaliyetlerini düzenleyen FARA yasası kapsamında yaptığı anlaşma ile terör örgütünün, “çeşitli Amerikalı siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, eğitim ve medya kuruluşları” ile toplantılarını organize edecek.

PKK/YPG Washington ofisi geçen yaz ayında "iletişim stratejileri konusunda danışmanlık yapması; hükümet ve medya ile iletişim taslaklarını hazırlaması" için Kürt lobici Ayal Frank ve firması AF International'ı bünyesine katmıştı.