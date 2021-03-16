Poliçe sayısı toplamda yüzde 43 azalırken, çekicilerde yüzde üç arttı

16 Mart 2021 Salı, 03:58

Küresel Covid-19 salgını, yurtdışına karayolu üzerinden araçlarıyla çıkanların kullandığı “Yeşil Kart” (uluslararası motorlu taşıt sigortası) sistemini de önemli ölçüde etkiledi.

Yurtdışında yaşanan kazalarda, üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni zararları teminat altına alan sistem kapsamında üretilen prim geçen yıl 2019’a kıyasla yüzde 7.1 azalarak 28.8 milyon Avro, poliçe sayısı da yüzde 43.4 azalarak 81 bin 3 adet oldu. Ortalama prim ise 220 Avro’dan 372 Avro’ya çıktı. Yine geçen yıl, hasarlar nedeniyle tazminat ödemelerinin toplamı 2019’a kıyasla yüzde 10.9 artarak 18.6 milyon Avro, dosya sayısı da yüzde 8.4 artarak 4 bin 333 adet oldu. Dosya başı ortalama ödeme 4 bin 184 Avro’dan 4 bin 284 Avro’ya yükseldi.

Sonuçları yorumlayan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) Müdürü Mehmet Akif Eroğlu, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların otomobille yurtdışına çıkışı çok azalttığını, ticari araçlar kapsamında özellikle çekici (TIR) kullanımının devam etmesinin ise hem ortalama prim hem tazminat artışları üzerinde etki yaptığını söyledi. Verilere göre çekicilerle ilgili prim üretimi yüzde 10.7 artışla 23.3 milyon Avro, poliçe sayısı yüzde 2.8 artışla 19 bin 224 adet oldu. Otomobilde ise prim üretimi yüzde 64.5 düşüşle 2.1 milyon Avro, poliçe sayısı yüzde 66.9 düşüşle 28 bin 113 adet oldu.

PAYI YÜZDE 81.1

Böylece toplam prim içinde çekicilerin payı yüzde 68.03’ten yüzde 81.11’e çıkarken, otomobillerin payı yüzde 19.13’ten yüzde 7.31’e düştü. Eroğlu, tazminat ödemelerindeki artışta ayrıca geçmiş yıllardan kalan dosyalara da dikkat çekti.

Güncel değerlendirmeler de yapan Eroğlu, Türk plakalı araçların yurtdışında sebep olduğu kazalara ilişkin kendilerine iletilen taleplerde sahte veya tahrif edilmiş kart kullanımının da olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Bu nedenle ilgili nakliyat şirketlerine karşı rücu işlemi başlattıklarını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Eroğlu, “Diğer taraftan sahte ‘Yeşil Kart’ı anlamak için e-devlet portalının içerisindeki Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi alanından sorgulama imkânı da var” dedi.

‘ŞİRKETLER İÇİN İFLASLAR BU YIL KRİTİK SEVİYEDE’

Euler Hermes Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Ali Bugay, Covid-19 ile birlikte başlayan ve halen devam eden süreçte, tüm dünya ile birlikte Türkiye’nin de zor bir dönemden geçtiğini belirterek ihracat ve sanayi üretimindeki toparlanmaya karşılık, şirketler için iflasların kritik seviyede olduğunu vurguladı.

Bugay, “2021-2022’de tüm dünyada şirket iflaslarının artması bekleniyor. Bu nedenle içinde bulunduğumuz bu dönemde şirketler için nakit akışını planlamak, güvenli bir şekilde ticaret yaparak büyümek çok daha kritik önem taşıyor” dedi. Öte yandan şirketin Türkiye için hazırladığı rapora göre bu yıl ekonomik büyümenin yüzde beş olması, ihracatın ise yüzde 15 (30 milyar dolar) artması öngörülüyor.

‘DEVLET DESTEKLİ ALACAK’ TEMİNAT HALİNE GELECEK

Geçen hafta açıklanan “Ekonomi Reformları”, sigorta sektörü açısından özellikle 18 yaş altı çocukların bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil edileceği vurgusuyla dikkat çekti. Ayrıca vakıf, sandık vb. kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin BES’e aktarımına da imkân verilecek.

Reform paketi, sektör açısından iki hedef daha öngörüyor. Bunlardan biri BES ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin “cazip olanaklarla bütünleşik güvence paketi” şeklinde sunulmasının sağlanması. Diğeri ise KOBİ’lerin devlet destekli alacak sigortası ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesi. Bununla KOBİ’lerin finansa erişiminin kolaylaştırılması bekleniyor.

‘SİGORTACILIKTA DA YOL ARKADAŞI OLACAĞIZ’



Vodafone Türkiye’nin, mobil finansal hizmetler ve perakende sektörlerinin ardından sigorta sektörüne de adım atarak Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri’ni kurduğu açıklandı.

Tüketicilere dijital ortamda ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunacaklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, bu hizmetten yararlanan müşterilerin de bir hafta geçerli 5 GB mobil internet paketi kazanacağını belirtti. Ergun, “Sigorta ihtiyaçlarında da müşterilerimize yol arkadaşı olacağız” dedi.

GALATASARAYLILARA ÖZEL İKİ YENİ POLİÇE HAZIRLADI



Magdeburger Sigorta’nın, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın forma sırt sponsoru olduğu açıklandı. 2021 sezonu sonuna kadar geçerli sponsorluk kapsamında “Galatasaray Asistanslı Ferdi Kaza Sigortası” ve “Aslan Kasko” adıyla yeni ürünler de satışa sunuldu. Her iki ürünün satışından Galatasaray’a da gelir aktarımı yapılacak.

50 bin TL’lik vefat ve maluliyet teminatı içeren ferdi kaza sigortasının fiyatı 84 TL olarak belirlenirken, kasko sigortası Galatasaraylı taraftarlara yüzde 10 indirim ile sunulacak.

YENİ YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR



Küresel Covid-19 salgını, yarattığı büyük felaketin yanı sıra kısa ve uzun vadeli geleceği de her açıdan çarpıcı şekilde değiştiriyor. Yapılan araştırmalar ise bu değişimin bireylerden devletlere nasıl bir yol izleyeceğini ortaya koymaya çalışıyor.

Örneğin Aon’un, dünyanın önde gelen şirketlerinin deneyimlerini analiz ederek hazırladığı rapora göre önemli bir kurumsal davranış değişikliği yaşanıyor.

EŞİTSİZLİK BÜYÜYOR

Bu değişikliğin temel değerleri “risk değerlendirme yöntemlerinde değişim”, “organizasyon şemasına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak”, “yeni iletişim hatları kurmak” ve “çalışan sağlığı programlarının yeniden gözden geçirilmesi” olarak sıralandı.

Aon Türkiye Eş Üst Yöneticisi Selda Oknas Tanbay da şu noktaya dikkat çekti: “Bu dönemin etkilerinden alınacak dersler, kurumsal performansa yepyeni bakış açılarıyla bakmamızı sağlayabilir.”

AXA’nın 2040 yılı perspektifi sunan “Öngörü Raporu”nun 2021 yılı baskısında ise iklim değişikliğinin günümüzde konuşulan olası etkilerinin gerçeğe dönüşeceği, Covid-19 salgınının küreselleşmeyi tersine çevirerek ülkeler için kendi kendine yetme kavramını öne çıkaracağı, pandeminin yarattığı krizin sosyoekonomik eşitsizlikte artışa yol açacağı ve tıp biliminin ilerlemesiyle birlikte insanların eskisine göre daha sağlıklı olacağı vurgulanıyor. AXA Sigorta Üst Finans Yöneticisi (CFO) Tuba Karataş Arıcan, “Geleceği şekillendiren trendler ileriye gitmek, daha sürdürülebilir bir gelecek ve daha adil, dirençli ve güvenli bir dünya inşa etmek için bize stratejik olarak yol gösteriyor” dedi.

AEGONDİREKT’TEN İNDİRİMLİ ‘HAYAT’

Ageon Sigorta’nın, bankalardan bireysel konut, araç veya ihtiyaç kredisi alacaklara “www.aegondirekt.com.tr” üzerinden ortalama yüzde 40’a varan oranlarda indirimli hayat sigortası alma imkânı sağladığı açıklandı.

Verilen bilgiye göre “kredi hayat sigortası”nı banka üzerinden yaptırmış olanlar ise 30 gün içinde cayma haklarını kullanarak Aegondirekt’in fiyatlarından yararlanabiliyor. Ayrıca uzun vadeli kredilerde yıllık veya dönemsel olarak yenilenen hayat sigortaları için de bu fırsat bulunuyor.

QUİCK SİGORTA İKİ ÖDÜL KAZANDI

Bu yıl 11’incisi düzenlenen İngiltere merkezli “Dijital Impact Awards”ta Quick Sigorta’nın iki dalda ödüle layık görüldüğü açıklandı. Şirket, inovasyon kategorisinde, “Agent değil, Acente” ile gold ödül, finansal sektörde dijitalin en iyi kullanımı kategorisinde ise bronz ödüle hak kazandı.

Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, projenin altyapısını bünyelerindeki Insurtech ile geliştirmenin ve bu teknolojinin uluslararası arenada değer bulmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.