Polis, baro başkanvekilini yere düşürerek gözaltına aldı

'Savunma Yürüyüşü' durdurulan baro başkanlarının bekleyişi sürerken Bilecik Barosu Başkanvekili Hasan Şahin, polis tarafından yere düşürülerek gözaltına alındı.



AKP ve MHP'nin Avukatlık Kanunu'nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı birçok ilden yürüyen baro başkanları Ankara’ya 300 metre kala Eskişehir Yolu üzerindeki şantiyenin önünde geceyi geçirdi. Polis barikatları arasında bekleyen baro başkanlarının yanına gitmek isteyen Bilecik Barosu Başkanvekili Hasan Şahin sabah gözaltına alındı. Baro başkanları “Başkan gelemedi, o yüzden onu yolladı. Niye almıyorsunuz” diye tepki gösterdi ancak yere düşürülen Şahin polisler tarafından gözaltı aracına götürü