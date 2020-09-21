Polisin gözaltına aldığı tacizci için yeni karar

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şahsın, mevcutlu olarak adliye getirilmesi için savcılık talimat verdi.

(İHA)
21 Eylül 2020 Pazartesi, 13:54
Polisin gözaltına aldığı tacizci için yeni karar
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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan şahıs an be an kameralara yansımıştı. Olayın ardından Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YAKALAMA KARARI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında yeni bir karar verildi. Savcılık polis merkezine şahsın gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı verildi.

Savcılığın talimatın ardından polis ekipleri, genç kızı takip eden 28 yaşındaki Sezer T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.



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