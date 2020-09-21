Polisin gözaltına aldığı tacizci için yeni karar
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şahsın, mevcutlu olarak adliye getirilmesi için savcılık talimat verdi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan şahıs an be an kameralara yansımıştı. Olayın ardından Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
YAKALAMA KARARI
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında yeni bir karar verildi. Savcılık polis merkezine şahsın gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı verildi.
Savcılığın talimatın ardından polis ekipleri, genç kızı takip eden 28 yaşındaki Sezer T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- MHP'den İnce'ye 'bukalemunlu' Bahçeli yanıtı
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- Rıdvan Dilmen: 'Terörle ilişkisi olanları açıklayacağım'
- Çamaşır makinesi patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- MetroPOLL'den şoke eden anket
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?
Video Haberler
- Skandal görüntülerin ardından o baba gözaltına alındı
- Sınıfa sakin bir şekilde giren Emir ağlayarak çıktı
- Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf
- Kalın’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama
- Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı
- Koruma altındaydı, kazada feci şekilde can verdi
- Okulla tanışan minik öğrenciler sınırlarına girdi
- Kampçıların üzerine ağaç devrildi: Biri ağır, 4 yaralı
- Futbolcular hakem odasını bastı!
- Sağlık çalışanı kadını bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı
En Çok Okunan Haberler
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- MHP'den İnce'ye 'bukalemunlu' Bahçeli yanıtı
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- Rıdvan Dilmen: 'Terörle ilişkisi olanları açıklayacağım'
- Çamaşır makinesi patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- MetroPOLL'den şoke eden anket
- Kılıçdaroğlu herkesten gizli nereye gitti?