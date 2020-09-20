‘Popülizmin Küresel Yükselişi’
“İşte milyon dolarlık soru: Popülizmi gelecekte neler bekliyor? Popülist aktörler dünya çapındaki başarılarının keyfini sürmeye devam edecekler mi? Popülizmin farklı bağlamlarda ‘ana akımlaştırılmaya’ devam etmesini bekleyebilir miyiz? Açıkça ifade etmek gerekirse, şayet koşullar bugünkü haliyle devam ederse, popülizmin belirleyici konumunu uzun dönemde sürdürme ihtimali yüksek. Popülizm için iyi zamanlar olduğu söylenebilir.”
Son yıllarda hakkında en çok konuşulan kavramların başında popülizm geliyor dersek, abartmış olmayız. Peki ama popülist politikaların ve popülist siyasetçilerin böylesine itibar gördüğü bir zamanda, popülizmi bir “arıza” olarak görerek kestirip atmadan, onu tam da “bugün” nasıl ele alabiliriz?
Benjamin Moffitt, Popülizmin Küresel Yükselişi: Performans - Siyas - Üslup ve Temsil adlı incelemesinde, popülizm etrafındaki temel tartışmaları okuyucuya sunuyor.
Popülizmin “bugüne” dair ne tür izler taşıdığını titizlikle keşfe çıkan Moffitt; “siyasi üslup” kavramını zenginleştirerek popülizmin çağdaş biçimlerini anlamaya ve günümüz popülizmine özgü özellikleri açığa çıkarmaya çalışıyor.
Popülizmin Küresel Yükselişi: Performans - Siyas - Üslup ve Temsil / Benjamin Moffitt / Çeviren: Onur Özgür / İletişim Yayınları / 280 s.
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