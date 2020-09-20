20 Eylül 2020 Pazar, 15:42

Son yıllarda hakkında en çok konuşulan kavramların başında popülizm geliyor dersek, abartmış olmayız. Peki ama popülist politikaların ve popülist siyasetçilerin böylesine itibar gördüğü bir zamanda, popülizmi bir “arıza” olarak görerek kestirip atmadan, onu tam da “bugün” nasıl ele alabiliriz?

Benjamin Moffitt, Popülizmin Küresel Yükselişi: Performans - Siyas - Üslup ve Temsil adlı incelemesinde, popülizm etrafındaki temel tartışmaları okuyucuya sunuyor.

Popülizmin “bugüne” dair ne tür izler taşıdığını titizlikle keşfe çıkan Moffitt; “siyasi üslup” kavramını zenginleştirerek popülizmin çağdaş biçimlerini anlamaya ve günümüz popülizmine özgü özellikleri açığa çıkarmaya çalışıyor.

Popülizmin Küresel Yükselişi: Performans - Siyas - Üslup ve Temsil / Benjamin Moffitt / Çeviren: Onur Özgür / İletişim Yayınları / 280 s.