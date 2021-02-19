Portakal: 'Bu ülkeyi ben de yönetirim...'

19 Şubat 2021 Cuma, 08:44

İletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 7,5’tan yüzde 10’a yükseldi. FOX TV Ana Haber sunuculuğundan istifa ederek İzmir Seferihisar’da eşiyle birlikte yeni bir hayat kuran ve kişisel Youtube kanalında içeriklerine devam eden Fatih Portakal, Özel İletişim Vergisi'nin yüzde 10'a çıkarılmasını eleştirdi.



“BEN DE YÖNETİRİM”

Portakal yaptığı paylaşımda, "Çok samimi söylüyorum, bu ülkeyi zam yaparak ben de yönetirim. Hatta “sorumlu devlet” demem, “mecburduk yaptım” derim. Nokta!" ifadelerini kullandı.