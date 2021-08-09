Prens Harry ve Meghan Markle tartışmalı çizgi dizide 'alay konusu' oldu

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:44

HBO'nun satirik (eleştirel) çizgi dizisi The Prince geçen ay yayına girince manşetleri süslemiş, birçok kişi dizinin Prens George'la alay edişini "acımasız" diye nitelemişti. Fakat dizide alay konusu olan tek kraliyet mensubu o değildi.

Independent'in haberine göre çizgi dizinin bölümlerinde Prens Harry ve Meghan Markle da yoğun bir şekilde yer buluyor.

Family Guy'ın yazarı Gary Janetti'nin yarattığı dizi, Prens William'la Kate Middleton'ın tahta çıkma sırasında üçüncü olan en büyük çocukları Prens George'un gözünden kraliyet ailesinin hayali iç işleyişini konu ediyor.

Bölümlerden birinde, Orlanda Bloom ve Condola Rashad'ın sesleriyle hayat verdiği Prens Harry ve Meghan Markle karakterleri, Royally Screwed (Asil Bir Şekilde Mahvolanlar) adlı ev dekorasyon programı sunarken görülüyor.

“ASİL BİR ŞEKİLDE MAHVOLANLARIZ”

Çizgi dizideki çift kendilerini tanıtırken şöyle diyor:

"Merhaba, ben Meghan Markle ve ben Harry, biz asil bir şekilde mahvolanlarız. Her hafta durumu kötü bir evi güzelleştiriyoruz."

Bir aile, evlerini dönüştürmek için çifte hayatları boyunca biriktirdikleri 75 bin doları (yaklaşık 650 bin TL) veriyor. Fakat ailenin annesi, kraliyet çiftinin tüm bütçeyi mutfak için som altın kakmalı bir tezgah arası kaplamasına harcadığını ve evin geri kalanının tamamen aynı olduğunu görünce yere yığılıyor.

“BEN PRENSES OLMAK İSTİYORDUM”

Bu arada başka bir bölümdeki bir sahnede de Prens Harry, küçükken masaj terapisti olmak istediğini açıklıyor.

Markle da buna cevaben şöyle söylüyor:

"Ah... Ben prenses olmak istiyordum."

Kocası da, "Bu işi biraz berbat ettin" diye cevaplıyor.

The Prince'in kadrosunda Cambridge Düşesi rolünde Lucy Punch, Prens Charles rolünde Dan Stevens ve Prenses Charlotte rolünde Sophie Turner da yer alıyor.