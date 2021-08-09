Prens Harry ve Meghan Markle tartışmalı çizgi dizide 'alay konusu' oldu
HBO'nun tartışma yaratan çizgi dizisi The Prince'te Prens Harry ve Meghan Markle alay konusu edildi. Dizide Royally Screwed (Asil Bir Şekilde Mahvolanlar) adlı ev dekorasyon programı sunarken görülen çift, komik duruma düşerken görülüyor. İkili, ardından kendileri için "Asil bir şekilde mahvolduk!" ifadelerini kullanıyor.
HBO'nun satirik (eleştirel) çizgi dizisi The Prince geçen ay
yayına girince manşetleri süslemiş, birçok kişi dizinin Prens George'la alay
edişini "acımasız" diye nitelemişti. Fakat dizide alay konusu olan
tek kraliyet mensubu o değildi.
Independent'in haberine göre çizgi dizinin bölümlerinde
Prens Harry ve Meghan Markle da yoğun bir şekilde yer buluyor.
Family Guy'ın yazarı Gary Janetti'nin yarattığı dizi, Prens
William'la Kate Middleton'ın tahta çıkma sırasında üçüncü olan en büyük
çocukları Prens George'un gözünden kraliyet ailesinin hayali iç işleyişini konu
ediyor.
Bölümlerden birinde, Orlanda Bloom ve Condola Rashad'ın
sesleriyle hayat verdiği Prens Harry ve Meghan Markle karakterleri, Royally
Screwed (Asil Bir Şekilde Mahvolanlar) adlı ev dekorasyon programı sunarken
görülüyor.
“ASİL BİR ŞEKİLDE MAHVOLANLARIZ”
Çizgi dizideki çift kendilerini tanıtırken şöyle diyor:
"Merhaba, ben Meghan Markle ve ben Harry, biz asil bir
şekilde mahvolanlarız. Her hafta durumu kötü bir evi güzelleştiriyoruz."
Bir aile, evlerini dönüştürmek için çifte hayatları boyunca
biriktirdikleri 75 bin doları (yaklaşık
650 bin TL) veriyor. Fakat ailenin annesi, kraliyet çiftinin tüm bütçeyi mutfak
için som altın kakmalı bir tezgah arası kaplamasına harcadığını ve evin geri
kalanının tamamen aynı olduğunu görünce yere yığılıyor.
“BEN PRENSES OLMAK İSTİYORDUM”
Bu arada başka bir bölümdeki bir sahnede de Prens Harry, küçükken
masaj terapisti olmak istediğini açıklıyor.
Markle da buna cevaben şöyle söylüyor:
"Ah... Ben prenses olmak istiyordum."
Kocası da, "Bu işi biraz berbat ettin" diye
cevaplıyor.
The Prince'in kadrosunda Cambridge Düşesi rolünde Lucy Punch, Prens Charles rolünde Dan Stevens ve Prenses Charlotte rolünde Sophie Turner da yer alıyor.
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