Prof. Dağlı, Covid-19 aşısının etki etmediği mutant virüsü duyurdu
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Salgına karşı geliştirilen aşıların, mutant virüslere karşı etkili olup olmayacağı tartışmaları devam ederken Prof. Dr. Elif Dağlı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Dağlı, "İki aşısı ve yüksek antikor düzeyi olan bir kişi yoğun bakımda. Aşının etkili olmadığı bir mutant virüs yayılmış olabilir" dedi.
Yeni tip koronavirüs salgınına karşı Çin'de geliştirilen ve 14 Ocak'ta Türkiye'de de uygulanmaya başlanan aşılama devam ediyor.
CoronaVac adlı aşının, Faz-3 sonuçlarında aşının etkinliği 83.5 olarak açıklanmış, hastaneye yatışı yüzde 100 engellediği duyurulmuştu.
Konuya dair, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
Prof. Dr. Dağlı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki aşısı ve yüksek antikor düzeyi olan bir kişi yoğun bakımda. Aşının etkili olmadığı bir mutant virüs yayılmış olabilir. Lütfen kendinizi güvende hissederek "normalleşmeyin" dedi.
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