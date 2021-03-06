Prof. Dağlı, Covid-19 aşısının etki etmediği mutant virüsü duyurdu

06 Mart 2021 Cumartesi, 13:29

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı Çin'de geliştirilen ve 14 Ocak'ta Türkiye'de de uygulanmaya başlanan aşılama devam ediyor.

CoronaVac adlı aşının, Faz-3 sonuçlarında aşının etkinliği 83.5 olarak açıklanmış, hastaneye yatışı yüzde 100 engellediği duyurulmuştu.

Konuya dair, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Dağlı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki aşısı ve yüksek antikor düzeyi olan bir kişi yoğun bakımda. Aşının etkili olmadığı bir mutant virüs yayılmış olabilir. Lütfen kendinizi güvende hissederek "normalleşmeyin" dedi.