Prof. Dr. Aziz Konukman: Oldubittiye getiriyorlar
Hükümetin yıl içerisinde hangi düzenlemeleri yapacağını “yıllık programda” belirtmesi gerekiyor. Ancak hükümet ne bu yılın ne de gelecek yılın yıllık programında yer almamasına karşın 25 yaş altı ile 50 yaş üstü işçilere yönelik “torba teklifi” oldubittiye getirerek TBMM’den geçirmeye çalışıyor.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman, Meclis’te görüşmeleri devam düzenlemelerin orta vadeli programda (OVP) yer aldığını ancak yıllık programda olmadığını belirterek “Bu bütçenin temellendirildiği önemli bir belgeyi işlevsiz hale getiriyor. Bu açıdan da bütçe hakkı ihlali yapılmış oluyor” dedi. Konukman, ayrıca OVP’ye göre gelecek yıl yapılması gereken düzenlemelerin hiçbir tartışma yapılmadan hemen ekim ayında Meclis’e getirilmesinin de yanlış olduğunu vurguladı. Konukman, geçen yıl yayımlanan OVP ile yıllık programda bu yıl için 25 yaş altı ile 50 yaş üstü çalışanlara yönelik düzenleme yapılacağına yönelik bir hedef yer almadığına da işaret etti. Yıllık programda tüm önlemler için süre verilmesi gerektiğini belirten Konukman, ancak bunun da yapılmadığına dikkat çekti. Konukman, bütçe görüşülürken bir “torba teklifin” araya sıkıştırılamayacağını da söyledi. Konukman, “Bu, işi oldubittiye getirmektir. Teklif hemen geri çekilmelidir” dedi.
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