Prof. Dr. Kemal Karpat ölümünün 2. yılında anılıyor

20 Şubat 2021 Cumartesi, 13:37

Türkiye’nin sayılı ilim insanlarından, tarih alanında çok sayıda yayını kaleme alan Prof. Dr. Kemal Karpat, 2 yıl önce bugün, 20 Şubat 2019’da hayata veda etti. Kaleme aldığı eserlerle çağdaşlarına ve kendinden sonra gelenlere önemli bir miras bırakan TBMM Onur Ödülü sahibi ve Türk Tarih Kurumu şeref üyesi Prof. Dr. Kemal Karpat, bugün sevenleri ve yakınları tarafından anılıyor.

Peki Kemal Karpat kimdir? İşte ünlü tarihçinin hayatı ve eserleri…

KEMAL KARPAT KİMDİR?

Türk tarihçi, Osmanlı tarihi uzmanı ve akademisyen Kemal Haşim Karpat, Türk anne ve babanın oğlu olarak Romanya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde hukuk alanında lisans eğitiminin ardından Washington Üniversitesi'nde siyâsî bilimler alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. New York Üniversitesi'nden doktor ünvânını aldı.

Daha sonra bir müddet Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi için çalıştı. Aralarında New York Universitesi, Montana State University – Bozeman, Princeton University, Bilkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Harvard University, Johns Hopkins University, Columbia University, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) ve University of Washington olmak üzere birçok önemli okulda ders verdi. Karpat yanı sıra Ottoman and Turkish Studies Association/ Osmanlı ve Türkçe Araştırmaları Birliği'nin ve Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nün de üyesiydi.

1970 yılında University of Wisconsin–Madison'da profesör oldu. Aynı üniversite bünyesinde "International Journal of Turkish Studies" başlıklı 6 ayda bir yayımlanan akademik derginin yayın yönetmenliğini yaptı. Burada Middle Eastern Studies/ Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nin yöneticiliğini yapan Kemal Karpat, Central Asian Studies Society/ Ortaasya Araştırmaları Cemiyeti'nin de kuruculuğunu yaptı. 20 ülkede yayımlanmış 130 makalesi ve 16 kitabı bulunan Karpat, aynı zamanda Amerika'daki Türk Araştırmaları Cemiyeti'nin kurucusu ve başkanı, Orta Asya Cemiyeti'nin (ACAS) de kurucusuydu. İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih bölümünde profesör ünvânıyla ders verdi.

Karpat, bilimsel çalışmaları dolayısıyla Romanya bağımsızlık madalyası ve Bükreş Üniversitesi Dimitri Cantemir madalyasıyla ödülendirildi. Romanya Ovidius Üniversitesi ve Rusya Çuvaş Milli Üniversitesi tarafından onur doktoraları verilen Karpat, Rusya Kazan Bilimler Akademisi onursal üyeliği, Wisconsin Üniversitesi Hilldale Ödülü ve Türk Bilimler Akademisi Ödülü'ne layık görüldü.

20 Şubat 2019 tarihinde ABD'nin Winconsin eyaletinde hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.

Kemal Karpat, TBMM Onur Ödülü sahibi ve Türk Tarih Kurumu şeref üyesiydi.

ESERLERİ

-Osmanlı’dan Günümüze Kimlik ve İdeoloji

-İslam'ın Siyasallaşması: Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması

-Osmanlı Geçmişi ve Bugünün Türkiye'si

-Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri

-Osmanlı'dan Günümüze Elitler ve Din

-Osmanlı'da Değişim Modernleşme ve Uluslaşma

-Ottoman Borderlands: Issues, Personalities, and Political Changes (Robert Zens ile beraber)

-Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk

-Ottoman Population, 1830–1914. Demographic and Social Characteristics (Turkish and Ottoman studies). University of Wisconsin Press, Madison 1985.

-Türkiye'de Siyasal Sistemin Evrimi 1876-1980

-Osmanlı Modernleşmesi Toplum, Kurumsal Değişim ve Nüfus

-Osmanlı ve Dünya Osmanlı Devleti ve Dünya Tarihindeki Yeri