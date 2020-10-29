Prof. Dr. Tufan Tükek İstanbul için uyardı: Bu bir şaka değil
İstanbul'da koronavirüs alarm veriyor. Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Bu bir şaka değil" dedi.
İstanbul'da koronavirüs alarm veriyor. Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Bu bir şaka değil" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da özellikle son bir hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62" demişti.
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Bu bir şaka değil" uyarısında bulundu.
Tükek, "Mümkün olduğunca sokağa az çıkalım, bu bir şaka değil. Henüz hastanelerde yer olması sizleri rahatlığa sevk etmesin. Anında dolabilir. Hiç bu kadar yoğun olduğumuz bir dönemi yaşamadık. Sıkıntıyı, hasta olanlar ve sağlıkçılar çekiyor. Niye hala tedbirlere uymuyorsunuz?" dedi.
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