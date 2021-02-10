Prof. Dr. Veysel Ulusoy’dan TÜİK’e eleştiri: Verilerde tutarsızlık var!
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerini eleştirdi. Ulusoy, verilerde tutarsızlık olduğunun altını çizdi.
TÜİK, Ekim-Aralık 2020 dönemi işsizlik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre işsizlik yüzde 12.9 oldu. Buna göre işsizlik, 2020 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 103 bin kişi azaldı.
İktisat Profesörü Veysel Ulusoy’un Twitter'dan yaptığı değerlendirme şöyle:
Enflasyon ve işsizlik ilişkisi de şaşırdı. Teori de bozuldu. Esnaf zor durumda ve hane halkı gelirsizken, işsizlik oranı artmıyorsa, verilerde tutarsızlık var denir.
Verilerde tutarsızlık var! İstihdam kapasitesini kaybetmiş bir ekonomide işsizlik oranı değişmiyorsa, açıklanan büyüme oranı yapaydır. İşgücü istatistikleri kalemlerinde normal olmayan, ekonomik teoriye uymayan birçok kalem mevcut.
TÜİK bunu ayrıntılı bir analiz ile açıklamak zorundadır.
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