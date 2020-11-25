Prof. Dr. Yurdakul, Çin aşısını değerlendirdi

Kardiyolog Prof. Dr. Selen Yurdakul kan sulandırıcılar ve Çin aşısı ile ilgili bilgi verdi

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2020 Çarşamba, 23:36
Prof. Dr. Yurdakul, Çin aşısını değerlendirdi
Abone Ol google-news

Koronavirüs salgını artarak devam ediyor. Yeni önelmelere rağmen istenilen sonuç bir türlü elde edilemedi. Covid-19 hastaları, sağlıklarına kavuşmak için çeşitli yönetmeler deniyor. Kardiyolog Prof. Dr. Selen Yurdakul kan sulandırıcılar ve Çin aşısı ile ilgili bilgi verdi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler