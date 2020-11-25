Prof. Dr. Yurdakul, Çin aşısını değerlendirdi
Kardiyolog Prof. Dr. Selen Yurdakul kan sulandırıcılar ve Çin aşısı ile ilgili bilgi verdi
Koronavirüs salgını artarak devam ediyor. Yeni önelmelere rağmen istenilen sonuç bir türlü elde edilemedi. Covid-19 hastaları, sağlıklarına kavuşmak için çeşitli yönetmeler deniyor. Kardiyolog Prof. Dr. Selen Yurdakul kan sulandırıcılar ve Çin aşısı ile ilgili bilgi verdi.
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu'na tehditte yeni ayrıntılar
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye yanıt
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
Video Haberler
- Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Arınç yorumu
- Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu
- CHP'li Engin Özkoç: Damadın peşinden gidiniz!
- Saymaz'dan Cemal Enginyurt'u güldüren A Haber sorusu
- İstanbul'da 'yok artık' dedirten hırsızlık kamerada
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu'na tehditte yeni ayrıntılar
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- 'Erdoğan, ekonomi sunumlarının ardından görevden aldı'
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye yanıt
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı