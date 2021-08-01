PSGli Achraf Hakimi İsrail'de protesto edildi

Paris Saint-Germain'nin yeni transferi Achraf Hakimi, İsrail'de oynanan Süper Kupa maçında protesto edildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 22:30
PSGli Achraf Hakimi İsrail'de protesto edildi
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Fransa takımlarından Lille ve Paris Saint-Germain, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

İsrail'de oynanan karşılaşmada PSG'nin yeni transferi Faslı Achraf Hakimi tribündeki İsrail seyircileri tarafından protesto edildi.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek olan 22 yaşındaki futbolcu, topla her buluştuğunda ıslıklandı.

Genç futbolcu, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Filistin'e destek vermişti.

Achraf Hakimi'nin sosyal medya paylaşımı şöyle:



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