Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den yeni Kırmızı Oda paylaşımı

04 Ekim 2020 Pazar, 09:30

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA

Başladığı ilk günden beri reytinglerde öne çıkan Kırmızı Oda, yapılan yorumlarla da gündem oluyor. Reyting sıralamasında zirveye yerleşen Kırmızı Oda yine sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştiriliyor.

VERİMLİ BAŞINA GELEN OLAYI PAYLAŞTI

Daha önce de dizi hakkında yorumda bulunan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, Kırmızı Oda’ya atıfta bulundu. Verimli dizinden sonra başına gelen bir olayı sosyal medyadan paylaştı.

"Yirmi yıllık asistanım geçenlerde ısrarla arayarak o dizideki gibi görüşme yaparsam randevu alacağını söyleyen birine;

"Yok efendim, Hocamızın odası turuncu. Siz burada hayal kırıklığı yaşarsınız" deyip randevu vermemiş... Kız haklı. Ben panda mıyım önüme gelene sarılayım?

Hiçbir hasta bana ön koşul sunarak, özellikle de illa falanca kişi gibi görüşme yapılacak diyerek randevu alamaz ki vermemişiz. Doktorum ben, dümdüz Doktorum. Yumoş bir panda değilim. Kimseyle de alay etmedim. İyi geceler, güzel haftasonları herkese."