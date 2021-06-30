PTT, hayali evrak vurgununda, iş devri yaptığı şirketlere 222 milyon 975 bin lira ödedi

30 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Hayali evrak vurgunu işinde zarar rekoru kıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ile iştiraki PTT Bilgi Teknolojileri AŞ’nin, işi devrettikleri yüklenici şirketlere sözleşmenin feshedildiği tarihe kadar 222 milyon 975 bin 597 lira ödediği ortaya çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, PTT Bilgi Teknolojileri AŞ’nin 2018’de hayata geçirdiği, “dijital, arşiv, dönüşüm ve kâğıtsız ofis projesi”nde skandallar zincirini tespit etmişti. Süreç, Sayıştay’ın denetim raporuna da yansımıştı. Buna göre PTT, 2018 yılında dijital dönüşüm için iştirak şirketi ile sözleşme imzalamış ve 5 yıl boyunca yıllık 300 milyon adet evrakın işleme alınacağını taahhüt etmişti. Şirket ise işi ikiye bölmüş, PTT’yle sözleşmeyi imzaladıktan bir hafta sonra bir şirketle, yaklaşık bir ay sonra ise ikinci şirketle sözleşme yaparak işi devretmişti. İki sözleşme kapsamında da şirketlere 5 yıl boyunca asgari 400 milyon adet olmak üzere toplam 2 milyar adet evrakın işleme alınacağı taahhüt edilmişti. Sayıştay raporunda, PTT’nin 300 milyon adet evrakın işleme alınacağını iştirak şirketine taahhüt etmesine rağmen iştirak şirketin alt yüklenicilere 400 milyon adet evrakı işleme alacağını taahhüt ettiğine dikkat çekmişti. Raporda, PTT ile iştiraki arasında imzalanan sözleşmede PTT’den kaynaklı bir fesih durumunda 3 milyon dolar ödeme yükümlülüğü bulunurken iştirak şirketinin alt yüklenicilere tazminat tutarını 6 milyon dolar olarak belirlediğine işaret edilmişti. Sayıştay proje sürecine ilişkin PTT’den olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatmasını istedi. PTT Yönetim Kurulu, sözleşmelerin iptal edildiğini açıklamıştı. Yavuzyılmaz söz konusu işteki usulsüzlüklerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

KALEM KALEM VURGUN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun geçen aylarda süreçle ilgili Yavuzyılmaz’ın yazılı soru önergesine verdiği yanıtta “29 Nisan 2020 tarihi itibarıyla PTT ve PTT Bilgi Teknolojileri AŞ’nin karşılıklı olarak birbirlerinden herhangi bir borç veya alacağının kalmadığı hususunda mutabakat anlaşması imzalandığı” belirtilmişti. Yavuzyılmaz konuyu TBMM KİT Komisyonu toplantılarında da gündeme getirdi. PTT yetkilileri 27 Ağustos 2020 tarihinde fesih sözleşmesi imzalandığına dikkat çekerek “Endüstriyel Arşiv Hakediş Bedeli 175 milyon 868 bin 63 lira, Osmanlı Arşivi Hakediş Bedeli 526 bin 894 lira, Tarihi Arşiv Hakediş Bedeli 42 milyon 986 bin 976 lira, Endüstriyel Arşiv ÜFE farkı 19 milyon 256 bin 400 lira, Tarihi Arşiv ÜFE farkı olarak da 12 milyon 337 bin 262 lira’’ olmak üzere toplam KDV hariç 250 milyon 975 bin 597 lira ödediğini açıkladı. Bu tutardan 28 milyon lira indirim yapıldığı belirtildi. Yani PTT şirkete 222 milyon 975 bin 597 lira ödemiş oldu.