Putin Afganistan’dan çekilmeyi değerlendirdi: "Bu gelişmeye nasıl dahil olacağız?"

17 Haziran 2021 Perşembe, 16:20

Putin, video konferans yöntemiyle Rusya’da öğrencilerin mezuniyet programına katılarak, dün Cenevre’de ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden ile görüşmesinde bölgesel sorunların da değerlendirildiğini belirten Putin, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi konusunu değerlendirerek, "Örneğin ABD askerleri Afganistan’dan çekiliyor. Orası bize çok yakın bir bölge. Tacikistan’da askeri üssümüz var. Bu gelişmeye nasıl dahil olacağız veya bölgede güvenliği nasıl sağlayacağız? Bu çok önemli bir soru" şeklinde konuştu.

ABD tarafıyla yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını da ele aldıklarını dile getiren Putin, "Küresel silahlanma yarışı sorununa gelirsek, bu sorun Rusya’nın inisiyatifiyle yapılmıyor. Bu yarış gizli veya açık şekilde yürütülmeye devam ediyor" dedi.

BİDEN'A YÖNELİK HABERLERİ DEĞERLENDİRDİ

Biden’e yönelik medyada yer alan bazı eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Putin, "Uzun bir yolculuk yapmasına rağmen, 2,5 saate yakın yaptığımız yüz yüze görüşmede konulara tümüyle hakimdi. Kendisi gerçekten profesyonel ve onunla çalışırken bir konuyu kaçırmamak için oldukça dikkatli olmak gerekiyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN KABİL HAVALİMANI TEKLİFİ

ABD ve müttefikleri NATO'nun mayıs ayındaki toplantısında güçlerini Afganistan'dan çekme planı konusunda anlaşmışlardı. Gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde medyada yer alan haberlerde, “Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nı korumayı ve işletmeyi teklif ettiği” bilgisine yer verilmişti.

Terör örgütü Taliban sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD'li güçlerin Afganistan'dan çıkmak için yaptıkları 2020 anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin de birliklerini bu ülkeden çekmesi gerektiğini belirtmişti.