Putin anayasası kabul edildi: Şimdi ne olacak?

03 Temmuz 2020 Cuma, 13:49

Koronavirüs vakasının 653 binden fazla kişide görüldüğü Rusya’da anayasa referandumu, salgının gölgesinde tamamlandı. Rusya Merkez Seçim Komitesi’nin açıklamasına göre, referandumda oyların yüzde 99,9’unun sayılmasının ardından vatandaşların yüzde 77,9’u ‘evet’, yüzde 21,2’si ‘hayır’ oyu verdi. Katılım oranı ise yüzde 65 olarak duyuruldu.

Referandum sonuçlarının ardından ilk resmi açıklama Kremlin’den geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sandıktan çıkan sonuçların ‘zafer’ niteliğinde olduğunu ve ‘Putin’e güvenin çok yüksek seviyede olduğunu’ gösterdiğini söyledi. Devlet Başkanı Vladimir Putin de seçmenlere ‘teşekkür ettiği’ bir açıklama yaptı. Putin, “İçeride istikrara ve ülkemizin tüm kurumlarını güçlendirmek için zamana ihtiyacımız var. ‘Hayır’ oyu veren vatandaşlarımızı da anlıyorum. İnsanlar sık sık haksızlıkla, duyarsızlıkla, kayıtsızlıkla karşı karşıya kalıyor. Hayat durumun başka türlü olduğunu, eksik çalıştığımızı ve daha hızlı, daha net, daha organize ve daha etkili çalışmamız gerektiğini gösteriyor” diye konuştu.

‘BOYKOT’ DEMİŞTİ

Birgün'de yer alan habere göre, Rusya’nın muhalif isimlerinden Aleksey Navalni ise 2000 yılından bu yana iktidarda olan 67 yaşındaki Putin’in kendisini ‘ömür boyu başkan’ ilan etmek istediğini söyleyerek boykot çağrısında bulunmuştu. Ancak yıllardır siyasi baskı gören, bölünen ve devlet kontrolündeki medyada kendisine yer bulamayan Rusya’daki muhalefet, anayasa değişikliği paketi karşısında etkin bir kampanya yürütememesiyle gündem olmuştu.

Söz konusu Anayasa değişikliği 206 maddede değişikliği içeriyor. Bunların içerisinde öne çıkan, Putin’in 2024 yılında görev süresinin dolmasının ardından iki dönem daha başkanlığa aday olabilmesinin önünü açması oldu. Ayrıca, evlilik kavramını ‘heteroseksüel bir birliktelik’ olarak tanımlayan bir ibare anayasaya ekleniyor. Bir de emekli maaşlarının düzenli olarak artırılmasını öngören bir düzenleme yer alırken, diğer maddeler Putin’in iktidarını güçlendiren hamleler olarak görülüyor. 1993 Anayasası, eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından getirilmişti.