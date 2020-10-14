Putin duyurdu: İkinci Covid-19 aşısı tescil edildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı.
Hükümet üyeleriyle yapılan ve Rus televizyonlarından canlı olarak yayınlanan toplantının başında konuşan Putin, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektör Bilim Merkezi'nin Kovid-19'a karşı geliştirdikleri EpiVakKorona aşısını bugün tescil ettirdiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.
ÜÇÜNCÜ AŞI YOLDA
Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'dan EpiVakKorona aşısının tescili hakkında detaylı açıklama yapmasını isteyen Putin, "Bildiğim kadarıyla, Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen üçüncü aşı da yolda" ifadelerini kullandı.
100 GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE YAPILDI
Sputnik'te yer alan habere göre, Putin'in isteği üzerine söz alan Golikova, "Klinik araştırmalar 100 gönüllü üzerinde yapıldı. Adenovirüs bazlı Sputnik V aşısından farklı olarak yeni EpiVakKorona aşısı, gelecek vaat eden sentetik platformlardan biri temelinde oluşturuldu. Bu bir peptit aşısı ve viral protein-peptitlerin yapay olarak sentezlenmiş kısa parçalarından oluşur. Bağışıklık sistemi bu protein-peptitler aracılığıyla virüsü inceler, tanımlar ve etkisiz hale getirir" dedi.
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