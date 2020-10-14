Putin duyurdu: İkinci Covid-19 aşısı tescil edildi

14 Ekim 2020 Çarşamba, 15:49

Hükümet üyeleriyle yapılan ve Rus televizyonlarından canlı olarak yayınlanan toplantının başında konuşan Putin, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektör Bilim Merkezi'nin Kovid-19'a karşı geliştirdikleri EpiVakKorona aşısını bugün tescil ettirdiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

ÜÇÜNCÜ AŞI YOLDA

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'dan EpiVakKorona aşısının tescili hakkında detaylı açıklama yapmasını isteyen Putin, "Bildiğim kadarıyla, Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen üçüncü aşı da yolda" ifadelerini kullandı.

100 GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE YAPILDI

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin'in isteği üzerine söz alan Golikova, "Klinik araştırmalar 100 gönüllü üzerinde yapıldı. Adenovirüs bazlı Sputnik V aşısından farklı olarak yeni EpiVakKorona aşısı, gelecek vaat eden sentetik platformlardan biri temelinde oluşturuldu. Bu bir peptit aşısı ve viral protein-peptitlerin yapay olarak sentezlenmiş kısa parçalarından oluşur. Bağışıklık sistemi bu protein-peptitler aracılığıyla virüsü inceler, tanımlar ve etkisiz hale getirir" dedi.