Putin’den Dağlık Karabağ çıkışı: Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçasıdır

23 Kasım 2020 Pazartesi, 10:18

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 TV kanalına Dağlık Karabağ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, Dağlık Karabağ'ın aidiyeti ile ilgili değerlendirmesinde, “Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadı. Bu, uluslararası hukuk açısından hem Dağlık Karabağ'ın hem de ona komşu tüm bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu anlamına geliyordu” ifadelerini kullandı.

‘ERMENİSTAN TOPRAKLARINA KİMSE SALDIRMADI’

Sputnik’in haberine göre, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) antlaşmasının bir üye devletinin topraklarına saldırılması durumunda karşılıklı yardım öngördüğünü belirterek Putin, Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına hiç kimse saldırmadı ve bu bize çatışmalara doğrudan katılma hakkı vermedi” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.