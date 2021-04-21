Son dakika... Putin'den sert çıkış: 'Pişman olacaklar'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Federal Meclis'in üyelerine yaptığı konuşmada yaşanan son gerginliklere değindi. Putin, Rusya’yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi" dedi.
Putin, Federal Meclis’in üyelerine hitaben her sene hazırladığı konuşmayı gerçekleştirdi. Rusya'nın kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Putin, "Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya’yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi" dedi.
Putin, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya, her ülke ile iyi ilişkileri olsun ister. Yeterince sabırlıyız, fakat provokasyonlara cevabımız sert olacak. Hiçbir ülkenin Rusya ile ilişkilerinde kırmızı çizgileri geçmeyeceğini umuyorum. Ukrayna ya da Belarus’ta ayaklanmalar olduğunda Batı ne Ukrayna ne de Belarus’u düşünüyordu. İstedikleri Rusya’yı çevrelemekti. Biz ölçülü davranmaya çalıştıkça onlar çevreleme girişimlerine devam ediyor. Rusya’ya karşı provokasyon gerçekleştirecekler daha önce hiç olmadıkları kadar pişman olacaklardır."
Kaynak: Sputnik
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