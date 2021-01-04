Putin’den sertifika talimatı: Koronavirüs aşısı yaptıranlara verilsin

04 Ocak 2021 Pazartesi, 16:02

Rusya hükümetine koronavirüs aşısı yaptıran kişilere sertifika verilmesi konusunun değerlendirmesi için Putin tarafından talimat verildi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin hükümetten Rus aşılarının vurulduğu kişilere sertifika verilmesiyle ilgili konuların değerlendirilmesini istedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Putin’in talimatında, vatandaşların ülkeye giriş-çıkışları ve başka ülkelere girişleri için bu belgelerin uluslararası anlamda tanınması konusunun incelenmesi de yer aldı.

RAPOR 20 OCAK’A KADAR HAZIRLANACAK

Rus liderin Başbakan Mihail Mişustin’i sorumlu olarak atadığı konuyla ilgili raporun 20 Ocak’a kadar sunulması gerekiyor.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülke genelinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı yaptıranların 1 Ocak'tan itibaren devlet hizmetleri sitesi üzerinden sertifika alabileceklerini belirtmişti.

Muraşko ayrıca 800 binden fazla vatandaşa aşı vurulduğunu ifade etmişti.