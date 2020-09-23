Putin’in aşı teklifine BM’den teşekkür geldi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ofisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BM personeline koronavirüs aşısının ücretsiz olarak sunulması teklifiyle ilgili teşekkür edildi ve konunu inceleneceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2020 Çarşamba, 14:13
Putin’in aşı teklifine BM’den teşekkür geldi
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BM Genel Sekreterliği ofisinden, “Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’e cömert teklifleri için teşekkür ediyoruz. Teklif sağlık hizmetlerimizce incelenecek” açıklaması yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM 75’inci Genel Kurulu toplantısında konuşma gerçekleşmiş,Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını BM personeline ve ofislerine ücretsiz sunmayı teklif etmişti. Putin şöyle konuşmuştu:

“Koronavirüs, tıpkı herkes gibi Birleşmiş Milletler personelini, genel merkezini ve bölge yapılarını vurdu. Rusya, BM’ye gerekli tüm nitelikli yardımı sağlamaya hazırdır. Özellikle BM personelinin ve ofislerinin gönüllü aşılaması için aşımızı ücretsiz olarak sunmayı teklif ediyoruz. Bu konuda BM meslektaşlarımızdan talepler aldık ve bunlara cevap vereceğiz.”


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