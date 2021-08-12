Rafael Nadal, Cincinnati Masters’tan çekildi
Erkekler dünya 4 numarası Rafael Nadal, hafta sonu başlayacak Cincinnati Masters’a katılmayacağını açıkladı.
İspanyol raket sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sakatlığının devam ettiğini ve hafta sonu düzenlenecek Cincinnati Masters’ta (Western & Southern Open) mücadele edemeyeceğini belirtti.
Nadal yaptığını açıklamada, “Vermek istemediğim bir haberdi ancak ayağımdaki sakatlık devam ediyor ve yarışmama engel oluyor. Umarım bir sonraki turnuvada görüşürüz Toronto.” ifadelerini kullandı.
Rafael Nadal, 30 Ağustos’ta başlayacak Amerika Açık’ta da yer almazsa 2012/13'ten bu yana ilk kez arka arkaya iki grand slam kaçırmış olacak.
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14 Ağustos’ta başlayıp 22 Ağustos’ta sona erecek Cincinnati Masters’ta Serene Williams ve Sofia Kenin’in yanı sıra Roger Federer, Novak Djokovic ve Venus Williams da yer almayacak.
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