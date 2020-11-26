'Reform' görüşmeleri patronlarla!

26 Kasım 2020 Perşembe, 19:06

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "hukukta ve ekonomide reform" mesajları sonrası görüşmelere başlıyor.

İki bakan bu nedenle patron örgütlerinin kapısını çalacak. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Elvan ve Gül, bugün saat 09.30'da Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.

Cumartesi günü ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle görüşme yapılacak. Cumartesi günü gerçekleştirilecek görüşmeye Elvan ve Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

Dolmabahçe'de yapılacak görüşmeler basına kapalı olacak.

Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lerle devam edecek.



