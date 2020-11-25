Arınç’ın İstifası - AKP Reform Yapamaz

25 Kasım 2020 Çarşamba

AKP’nin kurucularından, uzun yıllar milletvekilliği, başbakan yardımcılığı ve Meclis Başkanlığı yapan Bülent Arınç, dün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etti.

Aslında, hukuk reformu konusunda yaptığı konuşmasının yarattığı sarsıntı, sonunda istifaya neden oldu.

Erdoğan ve Adalet Bakanı, hukuk reformunu büyük bir propaganda ile ortaya atmıştı. Arınç, bir televizyon konuşmasında “Türkiye’nin yargı, ekonomi ve başka konularda reforma ihtiyacı vardır” derken “Kavala ve Demirtaş’ın tutukluluk sürelerinin çok uzadığını ve artık özgür bırakılmalarını” istemişti.

Cumartesi günkü Olayların Ardındaki Gerçek sütunlarında bu konuşmanın önemine işaret etmiş ancak bu sözlerin gerek AKP gerekse MHP içinde hareket yaratacağını belirtmiştik.

İki gün geçmedi ki Erdoğan bu konuşmaya, “Aramıza fitne sokmak isteyenler var” diyerek karşı çıkmıştı.

Erdoğan’ın bu sert açıklamaları üzerine Arınç, “Ben duygusal bir insanım, dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı” dedi. Erdoğan’la yüz yüze bir konuşma yapmak istediğini bildirdi.

Ancak gelen baskılara dayanamayan Arınç, dün YİK’teki görevinden istifa etti. Aynı doğrultuda, Hürriyet’ten Sedat Ergin’e düşüncelerini bildiren yine eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek’e şu ana kadar herhangi bir saldırı ve baskı yok. Bu konuda da beklemek gerekiyor.

AKP kaderini MHP’ye bağlamıştır. Bu gelişmeler “MHP’nin istemediği olmaz” tezini doğruluyor.

Reform sözleri kamuoyunda algı yaratmaktan ileriye gitmiyor. AKP reform yapamaz.