Reklam gelirleri kesilen Sabah'ta yeni gelişme!

15 Ocak 2021 Cuma, 08:41

Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı hükümete yakın Sabah gazetesi, "bölge eklerini" kapatmaya karar verdi. Medyaradar'ın haberine göre; Sabah Gazetesi’nin Ankara, İzmir, Adana ve Antalya bölge ekleri bugün son kez yayınlanacak.

Bölge eklerinin kapanmasının en önemli nedenlerinden biri olarak, ‘31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’ sonrasında AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin reklam vermemesinin etkili olduğu iddialar arasında.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li başkanlardan Ankara'yı Mansur Yavaş, Adana'yı Zeydan Karalar, Antalya'yı ise Muhittin Böcek kazanmıştı.

Öte yandan, bölge eklerinin kapanmasıyla çok sayıda gazeteci işsiz kalacak.

SEÇİM SONRASI STAR VE AKŞAM KAPANMIŞTI

Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ile 360 TV'yi bünyesinde bulunduran Türk Medya'da 31 Mart yerel seçimlerinden sonra reklam gelirlerinin düşmesiyle birlikte kriz patlak vermişti.

Krizin ardından birçok isimle yollar ayrılırken Star ve Güneş gazeteleriyle Akşam Life eki kapanmıştı.