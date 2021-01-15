Reklam gelirleri kesilen Sabah'ta yeni gelişme!
Eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı hükümete yakın Sabah gazetesi, “bölge eklerini” kapatmaya karar verdi.
Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı hükümete yakın Sabah gazetesi, "bölge eklerini" kapatmaya karar verdi. Medyaradar'ın haberine göre; Sabah Gazetesi’nin Ankara, İzmir, Adana ve Antalya bölge ekleri bugün son kez yayınlanacak.
Bölge eklerinin kapanmasının en önemli nedenlerinden biri olarak, ‘31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’ sonrasında AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin reklam vermemesinin etkili olduğu iddialar arasında.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li başkanlardan Ankara'yı Mansur Yavaş, Adana'yı Zeydan Karalar, Antalya'yı ise Muhittin Böcek kazanmıştı.
Öte yandan, bölge eklerinin kapanmasıyla çok sayıda gazeteci işsiz kalacak.
SEÇİM SONRASI STAR VE AKŞAM KAPANMIŞTI
Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ile 360 TV'yi bünyesinde bulunduran Türk Medya'da 31 Mart yerel seçimlerinden sonra reklam gelirlerinin düşmesiyle birlikte kriz patlak vermişti.
Krizin ardından birçok isimle yollar ayrılırken Star ve Güneş gazeteleriyle Akşam Life eki kapanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- Aşıda sıralama nasıl olacak?
Video Haberler
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
- 'Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor'
- Nehir kıyısında korkunç ölüm
- Şanzelize Bulvarı'na 250 milyon Avro'luk peyzaj
- Üniversite öğrencisine terlikli saldırı anı kamerada
- Bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
- Öztark ve AKP'li vekil arasında çöpten gıda tartışması
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
En Çok Okunan Haberler
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Sevim Gözay yaşamını yitirdi
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Kavuncu’dan 'Ümit Özdağ' kararına ilişkin açıklama
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- Aşıda sıralama nasıl olacak?