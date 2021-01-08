Resmi Gazete'de yayımlandı TPAO’da bütçe payına son

08 Ocak 2021 Cuma, 15:32

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bazı kamu iktisadi teşebbüslerinden alınacak hasılat paylarına ilişkin kararda yapılan değişiklikle, kararın 1. maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırıldı. Hüküm, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Yürürlükten kaldırılan bent, TPAO Genel Müdürlüğü'nün devlet hissesi karşılığı olup yurt içinde ürettiği veya alıp sattığı ham petrol ile doğalgaza ait hasılat hariç olmak üzere mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının %10'unun bütçeye gelir olarak kaydedilmesini öngörüyordu.

Kaynak: Reuters