Reuters: ABD düzinelerce Çinli şirketi kara listeye alacak
Reuters'a konuşan kaynaklar, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'in en iyi çip üreticisi konumunda olan SMIC de dahil olmak üzere düzinelerce Çinli şirketi kara listeye almaya hazırlandığını öne sürdü.
Reuters'ta yer alan isimsiz kaynaklara dayandırılmış bir habere göre ABD, Çin merkezli çok sayıda şirketi kara listeye almaya hazırlanıyor.
Bu adım uzmanlar tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevden ayrılmadan önce Çin'e yönelik sert tutumunu pekiştirme çabası olarak yorumlanıyor.
Reuters'a göre, ABD Ticaret Bakanlığının hazırladığı iddia edilen listede 80 Çinli şirket ve bağlı kuruluşlar yer alıyor. Listede özellikle, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile ilişkili bazı şirketlerin olması bekleniyor.
Listede yer aldığı öne sürülen çip üreticisi SMIC, daha önce pek çok kez Çin ordusuyla hiçbir ilişkisinin olmadığını öne sürmüştü.
ABD'li tedarikçiler, kara listeye girmesi halinde, SMIC'e mal tedarik etmeden önce Ticaret Bakanlığından özel bir lisans almaya zorlanacak.
Çin'in en büyük çip üreticisi olan SMIC, sektörün küresel pazardaki lideri olan Tayvan merkezli Semiconductor Manufacturing Co ile rekabet ediyor.
ÇİN: GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bu adımı atması halinde haklarını korumak için "gerekli önlemleri" alacağını açıkladı.
Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin, Cuma günü Pekin'de düzenlediği bir basın toplantısında, "ABD'yi, yabancı şirketlere haksız yere baskı uygulayamaya dayalı hatalı davranışlarını durdurmaya çağırıyoruz" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı geçen ay, Çin merkezli bazı askeri şirketleri kara listeye eklemiş ve ABD'li yatırımcılara, bu şirketlerin hisselerini satın almalarını yasaklamıştı.
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