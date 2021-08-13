HDP'den sel felaketi için 'derhal aydınlatın' çağrısı: İddialar vahim

13 Ağustos 2021 Cuma, 13:17

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Orta Karadeniz illerinde meydana gelen ve çok sayıda yurttaşın hayatını kaybetmesine yol açan sel felaketi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

HDP MYK imzalı açıklamada "Üzülerek belirtmek isteriz ki, Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz’de tam bir yıkım yaşanıyor, yaşanan felaketin boyutu topluma yansıtılandan çok daha büyük. Bu yıkımdan ve yaşanan her can kaybından derin üzüntü duyuyoruz. 21’inci yüzyılda yurttaşlarımızın böylesine sahipsiz bırakılması ve kaderine terk edilmiş olması üzüntümüzü ve isyanımızı büyütüyor. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet diliyoruz." denilirken "Ancak siyasetin görevi taziye bildirmek, kayıp bilançoları açıklamak değil olabilecek her türlü felaket, afet, olumsuz durum karşısında insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bu sorumluluk en başta bu ülkeyi 20 yıldır yöneten iktidarındır. Ancak orman yangınlarında olduğu gibi kendisi dışında herkesi suçlayan iktidar sel felaketlerinde de sorumluluk üstlenmiyor." vurgusu yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaldı ki iktidarın sorumluluğu sadece bütün bu felaketler karşısındaki beceriksizliğinden, krizi yönetememesinden kaynaklanmıyor. İktidar onlarca yıldır yürüttüğü rantçı ve doğa düşmanı politikalarla bugün yaşanan ekolojik felaketlerin bizzat sorumlusudur. Her bulduğu dereye HES yapan, her alanı imara açan, her yeri betonlaştıran bu iktidar zihniyeti bu yıkımın sorumlusudur. Valilik tarafından inkar edilmiş olsa da AKP tarafından 2008 yılında yapımına onay verilen ve 2016 yılında işletmeye açılan Ezine Çayı üzerine kurulu Ebru Regülatörü ve HES’in patladığı ve yaklaşık 10 bin nüfuslu Bozkurt’u sular altında bırakarak felaketin boyutunu büyüttüğü yönündeki iddialar vahimdir. Herhangi bir şüpheye mahal vermeden kamuoyunun bu konuda derhal aydınlatılması gerekmektedir."