Romanya, Türkiye'yi "riskli ülkeler" listesinden çıkardı
Romanya, Türkiye'yi bir ay önce dahil ettiği Covid-19 salgınında "riskli ülkeler" listesinden çıkardı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında riskli ülkeler listesini haftalık olarak güncelleyen Romanya, Türkiye’yi bu listeden çıkardı.
Romanya, bu kararını Türkiye'deki vaka sayılarında kaydedilen düşüş nedeniyle aldı. Türkiye, bir ay önce riskli ülkeler listesine dahil edilmişti.
Öte yandan Romanya Ulusal Acil Durumlar Komitesi tarafından alınan karara göre, Covid-19’a karşı her iki doz aşıyı yaptıran kişiler, ikinci dozun vurulduğu tarihin üzerinden 10 gün geçmesinin ardından riskli ülkelerden gelseler bile karantinaya alınmayacak.
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