RTÜK'ten Habertürk'e 'Katar' cezası!

02 Aralık 2020 Çarşamba, 14:47

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a devrini eleştirdiği sözleri üzerine Habertürk TV'ye ceza yağdırdı.

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı'nın bildirdiğine göre Kurul, CHP'li Başarır’ın Tank Paletin Katarlılara satışına ilişkin sözleri nedeniyle “devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” aykırı yayından Habertürk’e oyçokluğuyla % 5 idari para, 5 kez de program durdurma cezası verdi.

Taşçı, Habertürk'e verilen cezanın yasadaki en ağır yaptırım öngören 8/1/a maddesi olduğuna dikkat çekerek "Kanal benzer ihlalden 2. kez ceza alırsa yayını 10 gün durdurulacak. 3. kez ceza alması hainde ise Habertürk’ün yayın lisansı iptal edilecek!" dedi.

"DURUMUN VEHAMETİNİ GÖSTERİYOR"

Karara ilişkin cumhuriyet.com.tr'ye konuşan İlhan Taşçı, "Verilen bu karar RTÜK yasasının en ağır maddesine dayandırıldı. Öyle ki Habertürk benzer bir ihlal de ikinci kez ceza alırsa bu kez yine on gün durdurulacak ve üçüncü kez alması halinde ise yayın lisansı iptal edilecek. Bu durum bile verilen cezanın ağırlığını, açılan yolun vehametini gösteriyor. Oysa yayın bir bütün olarak incelendiğinde moderatörün müdahalesi, konuşmacının kastını açık bir şekilde ifade ettiği görülüyor. Kast edilenin Türkiye'nin ve TSK’nin gözbebeği olan Tank Palet Fabrikası'nın Katarlılara satışına yönelik eleştiri olduğu sabit." değerlendirmesinde bulundu.

RAPOR EKSİK

RTÜK’ün CHP’li üyesi Okan Konuralp, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırıma dayanak olan uzman raporunun eksik olması, bazı ifadelerin değerlendirilmesinde yanlışlıklar bulunduğu gerekçeleriyle kurulun oy çokluğuyla aldığı karara katılmadım” dedi.

Konuralp, CHP’li Başarır’ın program içerisinde kendisini izah ettiğini, RTÜK içtihatlarına uygun olarak da yayın moderatörünün buna izin verdiğini hatırlattı.