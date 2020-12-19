RTÜK'ten program konuklarına ilişkin duyuru

19 Aralık 2020 Cumartesi, 16:54

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yayınlardaki program konuklarına dair önemli duyuru" denildi. RTÜK'ün duyurusu şöyle:

"Bilindiği üzere televizyonlarda birbirinden farklı birçok konuda programlar yayınlanmaktadır. Bu programlara alanlarında uzman olduğu belirtilen kişiler konuk olarak katılmaktadır. Bu kişilerin bir kısmının gün içerisinde içerik olarak birbiriyle alakası bulunmayan programlara katılarak sanki her alanın uzmanı imiş gibi her programda hukukçu, terör uzmanı, siyaset bilimci, sağlık bilimci, deprem bilimci vb farklı unvanlar kullanmak suretiyle gündemde hangi konular varsa onun üzerine yorum yaptıkları görülmektedir. Maalesef ki uzman olduklarını iddia ettikleri alanlarında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan bu kişilerden bir kısmının yaptıkları değerlendirmelerin kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade toplumu yanlış yönlendirdiği de görülmektedir. Programlarda yaşanan bu tarz sorunlarla ilgili olarak izleyiciler başta olmak üzere, çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlar tarafından Üst Kurulumuza çok sayıda şikayet başvurusu yapılmaktadır. Programlara katılan konukların kendi popülerliğini artırmak amacıyla bilinçli olarak spekülatif söylemlerde bulundukları da görülmektedir. Bu kişilerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak maksadını aşan söylemler kullandıkları da tespit edilmiştir. amacından uzak yorumlara yer verilen bu tür toplumu yanlış bir şekilde bilinçlendirdiği; bu durumda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla yapılan yayınların da amacından saptığı görülmektedir. Bu durum yanlış anlaşılmalara ve toplumda infial oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Yayınlar vasıtasıyla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi halinde, söz konusu yayınlar nedeniyle medya hizmet sağlayıcılara müeyyide uygulanması durumu da söz konusu olabilmektedir. Açıklanan sebeplerle yayıncı kuruluşların muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için konuk olarak görüşlerine başvurulacak uzmanların seçiminde azami hassasiyetlerin gösterilmesi gerekmektedir.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların dikkatine önemle sunulur."

Yayınlardaki program konuklarına dair önemli duyuru... pic.twitter.com/hpIielrqhP — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) December 19, 2020



