Rum lider Anastasiadis “altın pasaport” skandalıyla ilgili ifade veriyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, ülkede patlak veren “altın pasaport” skandalıyla ilgili ifade vermek üzere Araştırma Komitesi’nin karşısına çıkarken, yakın arkadaşı olduğu öne sürülen Suudi Arap Şeyhi Mahfouz’un özel jetiyle Seyşeller’e kaç kez tatile gittiğinin Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nde araştırılmasına karar verildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Rusya, Çin ve Ukrayna’dan birçok hükümlü dolandırıcının, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin para karşılığında Rum pasaportu alarak AB vatandaşı olmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Pasaportların verilmesinde GKRY Lideri Nikos Anastasiadis’in eski avukatlık bürosunun rol aldığı yönündeki haberlerin ardından Anastasiadis, “altın pasaport” skandalıyla ilgili ifade vermek üzere saat 10:00’da 4 üyeli Araştırma Komitesi’nin karşısına çıktı.
Komite, Anastasiadis’e Suudi şeyhlerinin özel uçaklarıyla yaptığı bedava seyahatler ile ilgili de sorular yöneltti. Anastasiadis’in, yakın arkadaşı olduğu öne sürülen Suudi Arap Şeyhi Abdul-Rahman Khalid Salem bin Mahfouz’un özel jetiyle Seyşeller’e kaç kez tatile gittiğinin Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nde araştırılmasına karar verildi.
Rum basınına yansıyan habere göre, Rum milletvekilleri Nikolas Papadopulos, Stedanos Stefanu, İrini Haralambidu, Skevi Kukuma ve Yorgos Perdikis’in, Anastasiadis’in 2015 yılında Suudi Arap şeyhinin özel jetiyle Seyşeller’e gidip gitmediğinin araştırılması konusunu, önümüzdeki Perşembe günü gerçekleştirilecek Rum Meclisi Denetleme Komitesi toplantısının gündemine aldı. Haberde ayrıca, Suudi Arabistan Şeyhi ve ailesinden 41 kişinin Ocak 2015 tarihinde Kıbrıs vatandaşlığı aldığı da vurgulanarak, Anastasiadis’in aynı yılın Ağustos ayında söz konusu seyahati yaptığının tespit edilmesi halinde tatili, vatandaşlıklar karşılığında elde edip etmediğinin sorgulanması gerektiği aktarıldı.
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