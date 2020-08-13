Rus aşısının ilk talibi Brezilya'nın Parana Eyaleti
Brezilya'nın Parana Eyaleti, Rusya'nın onayladığı Covid-19 aşısının üretilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ikinci ülke konumundaki Brezilya, Rus lider Putin’in duyurusunu yaptığı aşı için üretim anlaşması yapıldığını açıkladı.
Ülkenin güneyinde yer alan ve yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Parana Eyaleti, Rusya’nın onayladığı aşının üretimi için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Brezilya’da günlük ortalama 50 bin yeni vaka ve 600’den fazla can kaybı yaşanıyor.
Yaşanan sağlık sistemi sorunları can kaybının giderek artmasına neden oluyor. Şu ana kadar Brezilya’da 103 binden fazla ölüm yaşandı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 3 milyonun üzerinde.
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