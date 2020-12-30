Rus polisi çok sarhoş vatandaşları "ayıltma duraklarında" misafir edecek
Rusya'da geçmişte ciddi derecede sarhoş kişileri bu durumdan kurtarmak için kullanılan "ayıltma durakları" bir kez daha hayata geçiriliyor. Bu istasyonların gecelik ücretinin ortalama bin 500 ruble ( yaklaşık 150 TL) olacağı belirtiliyor
Fotoğraf: Reuters
Devlet Başkanı Vladimir Putin ayıltma duraklarını yeniden canlandırmak için hazırlanan yasayı salı günü imzaladı.
Reuters'ın verdiği haberde, ilgili yasa uyarınca 1 Ocak'tan itibaren Rus kolluk kuvvetlerinin, koordinasyon becerisi ve bilişsel yetenekleri bozulmuş sarhoş insanları sokaktan toplayıp, alkol tüketiminin etkilerinin geçmesini sağlamak için hazırlanmış ayıltma duraklarına götüreceği kaydedildi.
RIA haber ajansının bildirdiğine göre, bu tür duraklarda bir gece kalmanın maliyetinin ortalama bin 500 rubleyi (yaklaşık 150 TL) bulacağı belirtildi.
Alkol tüketiminin yüksek olduğu ülkede 2011'e kadar kullanımda olan ayıltma durakları, genellikle sıradan yataklarla donatılmıştı ve içerideki süreç buraya getirilen kişilerin yeniden ayık hale gelmesini izlemekle görevli sağlık personeli tarafından yürütülmüştü.
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