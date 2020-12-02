Rusya: 26 yaşlı kadının katili 'Volga manyağı' lakaplı zanlı gözaltına alındı
Rusya'da polis, 2011 ve 2012'de ülkenin orta kesimlerinde 26 yaşlı kadını soyup, öldüren cinayet zanlısını gözaltına aldıklarını açıkladı.
Rusya'da polis, 2011 ve 2012'de ülkenin orta kesimlerinde 26 yaşlı kadını soyup, öldüren cinayet zanlısını gözaltına aldıklarını açıkladı.
Polis, 38 yaşındaki Radik Tagirov adlı zanlının daha önce hırsızlıktan sabıkası bulunan bir çilingir olduğunu duyurdu.
Tagirov'un Volga Nehri'nin geçtiği bölgelerdeki çok sayıda suç ve cinayetten aranan ve "Volga manyağı" lakabı takılan zanlı olduğundan şüpheleniliyor.
Henüz Tagirov'dan veya Tagirov adına bir açıklama gelmedi.
Polis, zanlının sorgulandığını ve soruşturmalarına bilgi sağladığını belirtti.
ABD'deki Federal Soruşturma Bürosu FBI'a benzer bir şekilde çalışan Rusya Soruşturma Komitesi (SK), Tagirov'un adli tıp soruşturmaları ve biyolojik analizler sonucu gözaltına alındığını ve bu çalışmalarda kadınlara karşı suçların tek bir kişi tarafından işlendiği sonucuna varıldığını açıkladı.
Kuruluş ayrıca, saldırganın davranışlarının, zanlınınkilerle örtüşüyor gibi göründüğünü ve Tagirov'un gözaltına alınma kararının "uzun ve sistematik" bir çalışma sonucu verildiğini bildirdi.
Kazan kentinde yaşayan Tagirov'un kurbanların evlerine su, elektrik ya da gaz şirketi çalışanı kılığında girdiği ve kurbanlarını giysi kuşakları ya da elktrik kablolarıyla boğduğu iddia ediliyor.
Geçen yıl polis, katil hakkında bilgi verene üç milyon ruble (315 bin TL) ödül verileceğini açıklamıştı.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Erdoğan'dan sosyal medya devlerine mesaj
Video Haberler
- İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi böyle okudu!
- Esenyurt'ta bir kısıtlama daha
- Köprüden atlayan YouTuber kafatasını böyle kırdı
- Ekrem İmamoğlu Adalar için tarih verdi!
- Eşini 5 yerinden bıçakladı!
- Koronavirüsten kurtulmanın tek yolunu açıkladı
- Muhittin Böcek'ten hastane odasından ilk mesaj
- Koronavirüs testi yapan hemşireye böyle saldırdı!
- En kötü seviyeye ulaştı! Bu ilde sokağa çıkmak tehlikeli
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Erdoğan'ı sarsan adam
- Sürücü belgesi ve pasaportta yeni değişiklik
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Erdoğan'dan sosyal medya devlerine mesaj