Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı: Türkiye S-400'lerde ABD'nin baskısına boyun eğmedi

12 Mart 2021 Cuma, 16:01

Rusya’nın Rusya Askeri Teknik İş birliği Federal Servisi Dmitriy Şugayev, Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz gün, "Rusya'yla bir mutabakat sağladık ve S-400 savunma sistemini aldık. Türkiye daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor ve bunu alacak" ifadeleri üzerine S-400'lerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Sputnik'in "Türkiye, ABD'nin baskısına boyun eğmeyecek ve ikinci S-400'ü satın alacak" başlıklı haberinde ifadelerine yer verilen Şugayev, Türkiye'nin S-400'ler nedeniyle ABD karşısında gördüğü baskıya rağmen dayandığını belirtti.

"ABD, herhangi bir ülkeye bu sistemin tedariki söz konusu olduğunda mümkün olan her şekilde karşı çıkıyor. Özellikle Türkiye ile bu konuda sorunları var, hepimiz bunun farkındayız. Tanrıya şükür, Türk ortaklarımız bu duruma karşı sağlam duruyorlar ve bunun ulusal güvenliklerinin bir meselesi olduğunun farkındalar. Bunun devam edeceğine inanıyorum "dedi.

Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov, aralık ayında yaptığı açıklamada, "Rusya’nın Türkiye’ye S-400 sevkiyatına ilişkin ilk anlaşmayı tamamıyla yerine getirdiğini, ikinci anlaşmanın Türkiye’nin kararına bağlı olduğunu" ifade etmişti.