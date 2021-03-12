Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı: Türkiye S-400'lerde ABD'nin baskısına boyun eğmedi
Rusya Askeri Teknik İş birliği Federal Servisi Dmitriy Şugayev, S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamada, "ABD, herhangi bir ülkeye bu sistemin tedariki söz konusu olduğunda mümkün olan her şekilde karşı çıkıyor" dedi.
Rusya’nın Rusya Askeri Teknik İş birliği Federal Servisi Dmitriy Şugayev, Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz gün, "Rusya'yla bir mutabakat sağladık ve S-400 savunma sistemini aldık. Türkiye daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor ve bunu alacak" ifadeleri üzerine S-400'lerle ilgili değerlendirmede bulundu.
Sputnik'in "Türkiye, ABD'nin baskısına boyun eğmeyecek ve ikinci S-400'ü satın alacak" başlıklı haberinde ifadelerine yer verilen Şugayev, Türkiye'nin S-400'ler nedeniyle ABD karşısında gördüğü baskıya rağmen dayandığını belirtti.
"ABD, herhangi bir ülkeye bu sistemin tedariki söz konusu olduğunda mümkün olan her şekilde karşı çıkıyor. Özellikle Türkiye ile bu konuda sorunları var, hepimiz bunun farkındayız. Tanrıya şükür, Türk ortaklarımız bu duruma karşı sağlam duruyorlar ve bunun ulusal güvenliklerinin bir meselesi olduğunun farkındalar. Bunun devam edeceğine inanıyorum "dedi.
Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov, aralık ayında yaptığı açıklamada, "Rusya’nın Türkiye’ye S-400 sevkiyatına ilişkin ilk anlaşmayı tamamıyla yerine getirdiğini, ikinci anlaşmanın Türkiye’nin kararına bağlı olduğunu" ifade etmişti.
Video Haberler
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama