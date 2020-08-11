Rusya’nın aşı hamlesine ABD’den açıklama: Biz ararken onlar buldu

11 Ağustos 2020 Salı, 19:37

ABD sağlık bakanı Alex Azar, Salı günü yaptığı açıklamada, Aralık ayına kadar kendileri tarafından tescillenmiş bir koronavirüs aşısı ile karşılaşmayı umarken, aniden Rusya'nın kendi aşısıyla ortaya çıkmasının umutlarını bastırdığını söyledi.

Bakanı Azar, "Önemli olan ilk aşının bulunması değil, aşının Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır” dedi.

PUTİN DUYURDU

Azar, Aralık ayına kadar milyonlarca ve 2021'e kadar ise yüz milyonlarca FDA altın standartlı aşının hazır olacağını sözlerine ekledi.

Adının “Sputnik V” olacağı ifade edilen aşı bizzat Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından bugün uluslararası kamuoyuna duyuruldu.