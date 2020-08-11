Rusya’nın aşı hamlesine ABD’den açıklama: Biz ararken onlar buldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dünya çapında ilk kez bir Covid-19 aşısına tescil verdiklerini duyurmasının ardından ABD Sağlık Bakanı Alex Azar bir açıklama yayınladı.
ABD sağlık bakanı Alex Azar, Salı günü yaptığı açıklamada, Aralık ayına kadar kendileri tarafından tescillenmiş bir koronavirüs aşısı ile karşılaşmayı umarken, aniden Rusya'nın kendi aşısıyla ortaya çıkmasının umutlarını bastırdığını söyledi.
Bakanı Azar, "Önemli olan ilk aşının bulunması değil, aşının Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır” dedi.
PUTİN DUYURDU
Azar, Aralık ayına kadar milyonlarca ve 2021'e kadar ise yüz milyonlarca FDA altın standartlı aşının hazır olacağını sözlerine ekledi.
Adının “Sputnik V” olacağı ifade edilen aşı bizzat Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından bugün uluslararası kamuoyuna duyuruldu.
Video Haberler
- 3 aydır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı kamerada
- Ağaca asılı bulunan Dilan'ın annesi: Babası öldürdü
- Babasına ait marketleri silah zoruyla soydu, tutuklandı
- Dev hortum tatil beldesini böyle yerle bir etti
- Acil servisteki görevlilere saldırdılar: 5 yaralı
- Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
- Köpeği ezen doktor için istenen ceza belli oldu
- Köpek balığıyla ringe çıktı... İşte o müsabaka
- Ünlü isim koronavirüsün etkisini böyle gösterdi!
- İmamoğlu: Meydanları daha kimlikli hale getiriyoruz